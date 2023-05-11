Kurtaran 2023 tatbikatı: Kurtarmak onların işi

Kurtaran 2023 Tatbikatı başladı. Türk Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ile yabancı ülke gözlemcilerinin katıldığı tatbikat basın safhasına açıldı.

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Kurtarmak onların işi... Kurtaran 2023 Tatbikatı aksiyonla başladı.

Marmaris Aksaz Limanı'ndan hareket eden TCG Alemdar Denizaltısından Personel Arama Kurtarma gemisi, kurtarma faaliyetlerini icra etmek üzere Akdeniz'e açıldı.

Tatbikata, Türkiye'nin yanı sıra Azerbaycan, Avustralya, Bahreyn, Bulgaristan, Güney Kore ve birçok Ülke'nin 41 gözlemcisi de katılıyor.

Kurtaran-2023 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Gününe ise Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun yanı sıra 31 ülkeden 32 askeri ataşe de katılım sağladı.

Seçkin Gözlemci Günü'nde denizaltı gemisine istinaden arama, ulaştırma, kazazedelere ilk müdahale, tedavi ve tahliyelerine yönelik eğitimler başarıyla icra edildi.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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