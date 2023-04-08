Mavi Vatan’da kırmızı alarm: Hükümet Mavi Vatan politikasını terk etti

Aydınlık Gazetesi'nin manşetine taşıdığı habere göre önce Ege'de uçuşları askıya alan Türkiye, şimdilerde moratoryumu uzatmayı değerlendiriyor.

Türkiye ile Yunanistan arasında esen “iyi komşuluk” rüzgarları, sadece diyalogla sınırlı kalmıyor.

Atina'nın dahi şaşırdığı bu değişiklik, her geçen gün yeni tavizleri gündeme getiriyor. Önce Ege'de uçuşları askıya alan Türkiye, şimdilerde moratoryumu uzatmayı değerlendiriyor.



4 Nisan'da Türkiye'ye gelerek deprem bölgelerini ziyaret eden Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotopulos, Hatay’da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarını Yunan basınına anlattı. Ta Nea gazetesine konuşan Panayiotopulos, Akar ile iki ülkenin Ege’deki tatbikat sayısını sınırlandırmasını ve ‘moratoryum’ süresinin bir ay daha uzatılmasını konuştuklarını söyledi. Panayiotopulos, “Nihai kararı, önümüzdeki günlerde yapacağımız telefon görüşmesinde vereceğiz.” dedi.

YUNANİSTAN UYGULAMIYOR



Türkiye ile Yunanistan arasında 27 Mayıs 1988 tarihinde imzalanan Atina Mutabakatı, turizmin yoğun olduğu 1 Temmuz ile 1 Eylül tarihleri arasında Ege Denizi'nde askeri tatbikat yapılmamasını öngörüyordu. Bu anlaşmadaki aksamaların ardından 2006 yılında Yunan mevkidaşı Karamanlis ile bir araya gelen dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 1988'deki moratoryumun düzenlenerek yeniden aktif şekilde uygulanması konusunda anlaştı. 1 Temmuz 2006'da devreye giren yeni anlaşma ile, daha önce 1 Temmuz-1 Eylül tarihlerini kapsayan moratoryumun süresi, 15 Haziran-15 Eylül olarak güncellendi. Bu tarihler arasında turizmin korunması amacıyla Ege Denizi'nde askeri tatbikatlar yapılmayacak, ayrıca hem genelkurmaylar hem de Eskişehir ve Larissa üsleri arasında sağlıklı iletişim için doğrudan hat kurulacaktı.

Fakat Türkiye'nin hassasiyetle uyguladığı bu mutabakat, geçen yıllarda Yunanistan'ın Navtex'leri ile delindi. Ege Denizi'nde 3 aylık periyotta askeri tatbikatlarını durdurmayan Yunanistan, Sahil Güvenlik gemileri ile yat turizmini aksatacak saldırılarda bulundu, Türk balıkçılarını sık sık taciz etti. Yunanlar silah kullanmaktan da çekinmedi.

TURİZMDEN ALIYOR SİLAHA VERİYOR



Aydınlık, uzun süredir Yunanistan'ın bu kışkırıcı tutumuna karşılık Ege Denizi'ndeki moratoryumun iptal edilmesini gündeme getiriyordu. Uzmanlar, Yunanistan'a yılda 30-35 milyon turist gittiğini, bunların 20 milyona yakınının adalarda tatil yaptığını belirtiyor. Yunanistan, sadece adalardaki turizm faaliyetinden 8-10 milyar avro gelir elde ediyor ve bu gelirini de yine silahlanmaya harcıyor. Buna karşılık Türkiye'nin Ege Denizi'ndeki turizmden önemli bir gelir elde etmediği görülüyor.

Atina, turizmden kazandığı parayı akılsızca silahlanmaya yatırıyor. Askeri harcama planı son 13 yılın en yüksek düzeyine ulaşan Atina, savunmaya 2020'de 3,35 milyar avro, 2021'de 5,44 milyar avro, 2022'de 6,39 milyar avro ve 2023'te 5,65 milyar avro ayırdı. Dahası savunma harcamaları içindeki silahlanma kalemleri katlandı. Geçen yıllarda Fransa ile Rafale savaş uçakları ve Belharra sınıfı firkateynler için anlaşma yapan Atina, şimdilerde ise ABD'den F-35 alabilmek için görüşmeler yürütüyor. Maliyeti en az 3,5 milyar dolar olarak hesaplanan 20-24 adet F-35 uçağı satın alımı için ilk resmi süreç, Yunanistan’ın “niyet mektubu” göndermesiyle başladı. Uçakların 2028'de teslim edilmesi bekleniyor.

EGE'DE UÇUŞLAR DA DURDU



Ne yazık ki Türkiye'nin son aylarda Mavi Vatan özelinde Yunanistan'a verdiği tavizler, moratoryumla da sınırlı değil. Bu rota değişikliğini Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, şu sözlerle anlatıyor:

- Türkiye'deki yıkıcı depremlerden birkaç gün sonra, Hatay ziyaretimden hemen sonra Türk tutumunda bir değişiklik oldu. Size basit bir örnek vereyim. Daha önce Ege'de her gün üst uçuşlar, hava sahası ve kara suları ihlalleri oluyordu. Bunca zaman, o günden bu yana hiçbir ihlal kaydedilmedi. Üstelik Ege'de Türk uçuş faaliyeti bile yok. Genel olarak Türk tutumunda tam bir değişiklik var. Retorik tamamen değişti. Yunanistan'a karşı ne hakaret, ne tehdit, ne de başka bir şey yöneltiliyor. Olan bu.

Halbuki Yunanistan, dünyada hava sahasının kara sularından daha geniş olduğunu iddia eden tek ülke. Ege'deki 6 mil kara suyu rejimine rağmen 10 mil hava sahası olduğunu iddia eden Yunanlar, Türkiye'nin uluslararası hava sahasındaki uçuşlarını da taciz olarak niteliyor. Dendias'ın açıklamalarından ise Türk jetlerinin bırakın Yunan hava sahasına girmeyi, uluslararası hava sahasından dahi çekildiği anlaşılıyor. Bu da Ege'deki kara suları ile hava sahasını 12 mile genişletmeyi planlayan Yunanistan'ı, daha da cesaretlendiriyor.

ATİNA MUTABAKATI NE DİYOR?

Atina Mutabaka'ının içeriğinde şu ifadeler yer alıyor: