Denizlerdeki en büyük tatbikatımız Deniz Kurdu tatbikatı iptal edildi

Yunanistan her yıl yaptığı Kataigis Tatbikatı’nı, Türkiye ise en büyük deniz tatbikatı Deniz Kurdu 2023’ü iptal etti.

Atina’dan gelen bu adım Milli Savunma Bakanlığı’nca pozitif adım olarak görüldü. Karşılık olarak uluslararası Deniz Kurdu Tatbikatı’ndan vazgeçildi. MSB’nin yeni düzenlemesi ile TSK Ege’de sadece taktik eğitim yapacak.

Yunan ordusu Mayıs-Haziran aylarında Ege Denizi’ni kapsayan Kataigis yerine küçük çaplı bir tatbikat düzenledi. Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı da Ege’de taktik eğitim yapılmasını kararlaştırdı. Haziran ayının ilk haftasında su üstü gemileri, denizaltılar, insanlı ve insansız hava araçları dahil 200'ün üzerinde unsurla binlerce personelin katıldığı Deniz Kurdu Tatbikatı iptal edildi.

2021 yılında 132 su üstü gemisi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 insansız hava aracı iştirak ettiği dev tatbikat yerine küçük çaplı bir eğitim yapılacak.

Uzmanlara göre genel seçimlerde tek başına iktidar olamayan Kiryakos Miçotakis, Yunan halkına boyun eğdi. Ekonomik krizin içindeki halk Türkiye ile gerginlik istemiyor. Savaşa karşı çıkıyor. Tek başına iktidar hedefi ile ikinci tur seçimlerine hazırlanan Miçotakis bu yüzden Ankara ile ilişkilerini sıcak tutmak istiyor.

Fakat Atlantik Yunanistan üzerinden Doğu Akdeniz ve Ege’deki maksimalist iddialarından ve silahlanma yarışından vazgeçmedi. ABD’nin üslerindeki namlular halen Türkiye’ye çevrili…