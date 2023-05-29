Denizlerdeki en büyük tatbikatımız Deniz Kurdu tatbikatı iptal edildi

Bir süre önce Ege'deki uçuşlarını durduran Türkiye, şimdi de en büyük deniz tatbikatını iptal etti. Yunanistan’ın Kataigis Tatbikatı’nı iptal etmesine karşılık Türkiye de Haziran’da yapılacak Deniz Kurdu Tatbikatı'nı yapmayacağını duyurdu.

Son Güncelleme:

Yunanistan her yıl yaptığı Kataigis Tatbikatı’nı, Türkiye ise en büyük deniz tatbikatı Deniz Kurdu 2023’ü iptal etti.

Atina’dan gelen bu adım Milli Savunma Bakanlığı’nca pozitif adım olarak görüldü. Karşılık olarak uluslararası Deniz Kurdu Tatbikatı’ndan vazgeçildi. MSB’nin yeni düzenlemesi ile TSK Ege’de sadece taktik eğitim yapacak.

Yunan ordusu Mayıs-Haziran aylarında Ege Denizi’ni kapsayan Kataigis yerine küçük çaplı bir tatbikat düzenledi. Bunun üzerine Milli Savunma Bakanlığı da Ege’de taktik eğitim yapılmasını kararlaştırdı. Haziran ayının ilk haftasında su üstü gemileri, denizaltılar, insanlı ve insansız hava araçları dahil 200'ün üzerinde unsurla binlerce personelin katıldığı Deniz Kurdu Tatbikatı iptal edildi.

2021 yılında 132 su üstü gemisi, 10 denizaltı, 43 uçak, 28 helikopter ve 14 insansız hava aracı iştirak ettiği dev tatbikat yerine küçük çaplı bir eğitim yapılacak.

Uzmanlara göre genel seçimlerde tek başına iktidar olamayan Kiryakos Miçotakis, Yunan halkına boyun eğdi. Ekonomik krizin içindeki halk Türkiye ile gerginlik istemiyor. Savaşa karşı çıkıyor. Tek başına iktidar hedefi ile ikinci tur seçimlerine hazırlanan Miçotakis bu yüzden Ankara ile ilişkilerini sıcak tutmak istiyor.

Fakat Atlantik Yunanistan üzerinden Doğu Akdeniz ve Ege’deki maksimalist iddialarından ve silahlanma yarışından vazgeçmedi. ABD’nin üslerindeki namlular halen Türkiye’ye çevrili…

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# yunanistan # deniz kurdu # Milli Savunma Bakanlığı

Benzer Videolar

Hava Kuvvetleri'nden nefes kesen uçuş Hava Kuvvetleri'nden nefes kesen uçuş
ABD'nin savaş gemisi GKRY'de ABD'nin savaş gemisi GKRY'de
Kurtaran 2023 tatbikatı başladı Kurtaran 2023 tatbikatı başladı
TCG Anadolu İstanbul Boğazı'nda TCG Anadolu İstanbul Boğazı'nda
Marmara Denizi’nde nefes kesen tatbikat Marmara Denizi’nde nefes kesen tatbikat
Mavi Vatan’da kırmızı alarm Mavi Vatan’da kırmızı alarm
Libya'yla enerji anlaşması devam edecek Libya'yla enerji anlaşması devam edecek
NATO'nun Türkiye'yi tehdit eden tatbikatları NATO'nun Türkiye'yi tehdit eden tatbikatları
Yunan botları suçüstü yakalandı Yunan botları suçüstü yakalandı
TPAO'dan heyecanlandıran Sakarya paylaşımı TPAO'dan heyecanlandıran Sakarya paylaşımı
'' İznimiz olmadan arama faaliyeti söz konusu değil'' '' İznimiz olmadan arama faaliyeti söz konusu değil''
ABD Adalar savaşına hazırlanıyor ABD Adalar savaşına hazırlanıyor
Çok Okunanlar
1 Celal Şengör'ün "mutlaka okuyun" dediği kitaplar
2 Mayıs ayı halka arz takvimi
3 İlber Ortaylı'nın tavsiye ettiği 25 film
4 İşte Erdoğan’ı tebrik eden liderler
5 Dünya'ya benzeyen gezegenden radyo sinyalleri!