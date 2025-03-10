10 Mart 2025 Pazartesi TV8 Survivor 2025 izle: Survivor canlı izle

10 Mart 2025 Pazartesi günü başlayan Survivor 2025, yine nefes kesen mücadelelere sahne olacak. İşte yeni sezonun yarışmacıları:

🔹 Tüm Yıldızlar 2025 Kadrosu:

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

🔹 Gönüllüler 2025 Kadrosu:

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgöz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı

Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor 2025, Acun Ilıcalı’nın sunumuyla her akşam saat 20:00’de TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

CANLI İZLE:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin