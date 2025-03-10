10 Mart 2025 Pazartesi TV8 Survivor 2025 izle: Survivor canlı izle

TV8, Survivor All Star, Survivor Panorama, Survivor Ekstra, MasterChef Türkiye gibi sevilen programlarla izleyicilerini ekran başına toplamaya devam ediyor. Şimdi ise Survivor 2025 heyecanı başlıyor!

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
10 Mart 2025 Pazartesi TV8 Survivor 2025 izle: Survivor canlı izle
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10 Mart 2025 Pazartesi günü başlayan Survivor 2025, yine nefes kesen mücadelelere sahne olacak. İşte yeni sezonun yarışmacıları:

🔹 Tüm Yıldızlar 2025 Kadrosu:

Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Batuhan Karacakaya
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda
🔹 Gönüllüler 2025 Kadrosu:

Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgöz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı

Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Survivor 2025, Acun Ilıcalı’nın sunumuyla her akşam saat 20:00’de TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşuyor.

CANLI İZLE:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

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