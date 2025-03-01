110 gazeteci Çankırı'da "Yeni Nesil Gazetecilik" Çalıştayı için bir araya geldi

Çalıştay öncesinde, katılımcı heyet, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar'ı makamında ziyaret etti. Vali Taşolar, gazetecileri Çankırı Valiliği Birlik Salonu'nda ağırlayarak, katılımcılara Çankırı'ya dair bilgi verdi.

Çalıştayda konuşan Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği Genel Başkanı Okan Geçgel, medya dünyasında yaşanan dönüşümden ve derneklerinin yaptığı çalışmalardan söz etti.

Geçgel, konuşmasında şunları söyledi:

“90’ların ortasından bu yana dünya, dijital medyaya geçiş yaptı. Ancak Türkiye'de dijital medya 25 yıl boyunca yasal bir tanıma sahip değildi. Dijital medyada çalışan arkadaşlarımız, basın kartı hakkından bile faydalanamıyordu.”

Çalıştaya katılan Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ise gazetecilerin hakikatin sesi olduğunu vurguladı. Yücel, şu ifadeleri kullandı:

“Basın İlan Kurumu'nun, kamu çıkarı için yerel medyayı destekleme sorumluluğu vardır. Aksi takdirde, o medya mafyanın ya da FETÖ gibi grupların sözcüsü olabilir. Devlet, basını desteklemelidir.”