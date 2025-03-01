110 gazeteci Çankırı'da "Yeni Nesil Gazetecilik" Çalıştayı için bir araya geldi

Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği, Çankırı'da "Yeni Nesil Gazetecilik" başlıklı bir çalıştay düzenledi. Türkiye'den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden toplamda 110 gazetecinin katıldığı etkinlikte, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel de yer aldı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlanma: Güncellenme:

Çalıştay öncesinde, katılımcı heyet, Çankırı Valisi Mustafa Fırat Taşolar'ı makamında ziyaret etti. Vali Taşolar, gazetecileri Çankırı Valiliği Birlik Salonu'nda ağırlayarak, katılımcılara Çankırı'ya dair bilgi verdi.

Çalıştayda konuşan Türkiye İnternet Gazeteciliği Derneği Genel Başkanı Okan Geçgel, medya dünyasında yaşanan dönüşümden ve derneklerinin yaptığı çalışmalardan söz etti.

Geçgel, konuşmasında şunları söyledi:
“90’ların ortasından bu yana dünya, dijital medyaya geçiş yaptı. Ancak Türkiye'de dijital medya 25 yıl boyunca yasal bir tanıma sahip değildi. Dijital medyada çalışan arkadaşlarımız, basın kartı hakkından bile faydalanamıyordu.”

Çalıştaya katılan Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ise gazetecilerin hakikatin sesi olduğunu vurguladı. Yücel, şu ifadeleri kullandı:

“Basın İlan Kurumu'nun, kamu çıkarı için yerel medyayı destekleme sorumluluğu vardır. Aksi takdirde, o medya mafyanın ya da FETÖ gibi grupların sözcüsü olabilir. Devlet, basını desteklemelidir.”

İsrail'in saldırıları devam ediyor: Gazze'deki can kaybı 48 bin 388'e yükseldiİsrail'in saldırıları devam ediyor: Gazze'deki can kaybı 48 bin 388'e yükseldiGündem

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

gazetecilik mustafa ilker yücel
Günün Manşetleri
Edip Akbayram vefat etti
'Tarihî fırsat; PKK’yı Suriye’nin kuzeyinde de bitirmek'
'Zaafa düşmemeliyiz'
Girişimcilere 2 milyon TL destek!
Ukrayna ordusundan TürkAkım’a saldırı girişimi
Şehir içinde her iki kazadan biri motosiklet kaynaklı!
İşçilerin satışa karşı eylemi sürüyor
Öcalan’ın çağrısıyla değil, Türk Ordusu’nun süngüsüyle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik açıklamalar
Asgari ücret açlık sınırının altında
Çok Okunanlar
Altın fiyatları yeniden hareketlendi! Altın fiyatları yeniden hareketlendi!
Hurmanın mucizevi faydaları! Hurmanın mucizevi faydaları!
Akaryakıta indirim geliyor! Akaryakıta indirim geliyor!
Edip Akbayram vefat etti Edip Akbayram vefat etti
Emekli tazminatı ile ev almak artık hayal Emekli tazminatı ile ev almak artık hayal