13 Ağustos 2023 Pazar günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var?

Televizyon tutkunları, haftanın son iş gününde 13 Ağustos 2023 Pazar günü ekrana gelecek programları heyecanla bekliyor. Bugün Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. Diziler, yerli ve yabancı sinema filmleri, yarışmalar ve eğlence programlarıyla izleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.

ATV, günün başlangıcında "Hidalgo'nun Hazinesi" ile ekranları renklendiriyor. Ardından romantik komedi "Dönerse Senindir" ve duygusal bir hikayeye sahip "Vermem Seni Ellere" izleyicilerle buluşacak. Bilim kurgu severler ise "Terminatör: Kara Kader" ile gerilim dolu anlar yaşayacak. Akşam saatlerinde ise "Atv Ana Haber" ve tekrar "Vermem Seni Ellere" ile gün kapanışını yapacak.

Kanal D, günün erken saatlerinde "Konuştukça" programıyla güne enerjik bir başlangıç yapacak. Magazin dünyasının nabzını tutan "Magazin D Pazar" ve keyifli ev gezilerinin adresi "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" izleyicileri bekliyor olacak. Öğleden sonra ise "Dönence" ve yerli dizi ile heyecan dolu anlar yaşanacak. Kanal D Ana Haber Hafta Sonu ile günün özetine göz atılırken, akşamın büyülü dünyasına "Jurassic World" eşlik edecek.

Star TV, günün başlangıcında "Çöp Adam" ile keyifli bir atmosfer sunacak. Lezzetin peşinde koşanlar için "Lezzet Rotası" ve evde mutluluğun sırlarını paylaşan "Vahe ile Evdeki Mutluluk" izleyicilere ilham verecek. Öğleden sonra romantik komedi "Yalı Çapkını" ve duygusal dizi "Ömer" ile duygusal yolculuklar başlayacak. Akşam saatlerinde ise "Star Haber" ve "Nalan" programı izleyicilere bilgi ve eğlence sunacak.

Fox TV, günün erken saatlerinde "Çalar Saat Hafta Sonu" ile günü selamlarken, ekonomi gündemini "Ekonomi Arası" programı ele alacak. Yazın enerjisini yansıtan "Yaz Şarkısı" ve duygusal dizi "Kısmet" ile izleyicilere çeşitli deneyimler sunacak. Akşam saatlerinde "FOX Ana Haber Hafta Sonu" ile güncel haberlere göz atılırken, tekrar "Yaz Şarkısı" ile eğlenceli anlar yaşanacak.

TRT 1, günün başlangıcında "Aslan Ailem" ile güne enerji katarak başlayacak. Hayallerin peşinden koşanları anlatan "Hayallerinin Peşinde" ve içten bir komedi olan "Kendi Düşen Ağlamaz" izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Öğleden sonra "Hayatımın Neşesi" ve "Biraz Kül Biraz Duman" ile duygusal ve düşündürücü hikayelere tanıklık edilecek. Akşamın vazgeçilmezi ise "Sen Türkülerini Söyle Özel" ve "Pelin Çift İle Gündem Ötesi" programları olacak.

Show TV, günün erken saatlerinde sürprizlerle dolu "Pazar Sürprizi" programı ile izleyicilere enerji verecek. Efsanevi karakter "Karaoğlan"ın maceraları ve komedi dolu "Şaşkın Damat" ile gün devam edecek. Öğleden sonra "Baba Bizi Eversene" ve "Hafta Sonu Ana Haber" ile izleyicilere keyifli anlar yaşatacak. Akşamın ise unutulmazlarından "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" ile kahkaha dolu anlar yaşanacak.

TV8, günün başlangıcında "El Dorado" ile izleyicilere macera dolu anlar sunacak. Çöller kasırgasının esintisi "Çöller Kasırgası" programında hissedilecek. Eğlenceli aile yarışması "İşte Gelin İşte Kaynana" ve komedi dolu "Karakomik Filmler 2 Arada - Kaçamak" ile gün devam edecek. Akşamın vazgeçilmezi ise "Masterchef Türkiye All Star" ile yemek tutkunları için bir şölen olacak.

Pazar günü televizyon ekranları, zengin içeriği ve çeşitli programlarıyla izleyicilere keyifli bir gün vaat ediyor. Dizi, film ve yarışma tutkunları, favori programlarını kaçırmamak için ekran başına geçecek.