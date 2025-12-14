📺 13 Aralık Cumartesi Reyting Sonuçları 2025: Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Ben Leman... Dün Zirve Kimin Oldu?

Cumartesi reyting sonuçları bekleniyor. Gönül Dağı, Ben Leman ve Güller ve Günahlar arasındaki kıyasıya mücadelede zirveyi kimin aldığı belli olacak?

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
📺 13 Aralık Cumartesi Reyting Sonuçları 2025: Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Ben Leman... Dün Zirve Kimin Oldu?
Yayınlanma: Güncellenme:

DÜN AKŞAMIN ZİRVESİ BELLİ OLDU: HANGİ YAPIM ADINI ZİRVEYE YAZDIRDI?

Televizyon dünyasında merakla beklenen 13 Aralık 2025 Cumartesi reyting sonuçları belli oldu. Güller ve Günahlar, Gönül Dağı, Ben Leman, Güldür Güldür Show, Çok Güzel Hareketler 2, Vanguard, Son Görüldüğü Yer ve MasterChef Türkiye gibi yapımların kıyasıya yarıştığı günde, Kanal D'nin iddialı dizisi tüm kategorilerde üstünlük kurdu.

TOTAL'DE 'GÜLLER VE GÜNAHLAR' ZİRVEDE

Açıklanan verilere göre, tüm izleyici kitlesini temsil eden Total kategorisinde zirvenin sahibi Kanal D'de yayımlanan Güller ve Günahlar oldu. Dizi, yeni bölümüyle rakiplerini geride bırakarak birinci sıraya yerleşti.

Total 1. sıra: Güller ve Günahlar (Kanal D)
Total 2. sıra: Gönül Dağı (TRT 1)
Total 3. sıra: Güller ve Günahlar (Özet)

AB GRUBU VE ABC'DE ÇİFT ZAFER

Eğitimli ve genç izleyici kitlesini yansıtan AB grubunda da zirve değişmedi. Güller ve Günahlar, bu kategoride de birinciliğe adını yazdırdı. AB grubunda TRT 1'in köklü dizisi Gönül Dağı ikincilikte kalırken, Now TV'nin dizisi Ben Leman üçüncülük elde etti.

AB 1. sıra: Güller ve Günahlar
AB 2. sıra: Gönül Dağı
AB 3. sıra: Ben Leman

ABC kategorisinde de durum benzer şekilde sonuçlandı. Güller ve Günahlar yine birincilik koltuğuna otururken, ikinci sırada Gönül Dağı yer aldı. Güller ve Günahlar dizisinin özeti ise üçüncü sırayı alarak günün en çok izlenen yapımları arasına girdi.

Bakanlık markaları ifşa etti: En temel gıdalarda skandalBakanlık markaları ifşa etti: En temel gıdalarda skandalGündem
AK Partili eski vekil kulislerdeki asgari ücret zammını açıkladı! Erdoğan detayı öne çıktıAK Partili eski vekil kulislerdeki asgari ücret zammını açıkladı! Erdoğan detayı öne çıktıGündem
Kuyumcu esnafından yıl sonu kampanyası: Yüzde 50 indirimKuyumcu esnafından yıl sonu kampanyası: Yüzde 50 indirimEkonomi
reyting reyting sonuçları cumartesi günü
Günün Manşetleri
En temel gıdalarda skandal!
Eurovision birincisi ödülünü iade ediyor!
Sağanak, rüzgar ve kar uyarısı
“En önemli gündem maddemiz Gazze”
Suriye'deki saldırıda 3 kişi öldü
TBMM’de taciz soruşturması
Zehirlenme riskini tetikleyen 3 büyük hata!
Yasa dışı bahis için yeni dönem başlıyor
“’Terörsüz Türkiye’ yolunda hızlı adımlar atıyoruz”
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahis skandalına tepki
Çok Okunanlar
Gram altın bugün ne kadar? 14 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları Gram altın bugün ne kadar? 14 Aralık 2025 güncel altın satış fiyatları
En temel gıdalarda skandal! En temel gıdalarda skandal!
AK Partili eski vekil kulislerdeki asgari ücret zammını açıkladı! AK Partili eski vekil kulislerdeki asgari ücret zammını açıkladı!
Kar ve tipi yolu kapattı! Saatlerce mahsur kaldılar Kar ve tipi yolu kapattı! Saatlerce mahsur kaldılar
Eurovision birincisi ödülünü iade ediyor! Eurovision birincisi ödülünü iade ediyor!