📺 13 Aralık Cumartesi Reyting Sonuçları 2025: Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Ben Leman... Dün Zirve Kimin Oldu?

DÜN AKŞAMIN ZİRVESİ BELLİ OLDU: HANGİ YAPIM ADINI ZİRVEYE YAZDIRDI?

Televizyon dünyasında merakla beklenen 13 Aralık 2025 Cumartesi reyting sonuçları belli oldu. Güller ve Günahlar, Gönül Dağı, Ben Leman, Güldür Güldür Show, Çok Güzel Hareketler 2, Vanguard, Son Görüldüğü Yer ve MasterChef Türkiye gibi yapımların kıyasıya yarıştığı günde, Kanal D'nin iddialı dizisi tüm kategorilerde üstünlük kurdu.

TOTAL'DE 'GÜLLER VE GÜNAHLAR' ZİRVEDE

Açıklanan verilere göre, tüm izleyici kitlesini temsil eden Total kategorisinde zirvenin sahibi Kanal D'de yayımlanan Güller ve Günahlar oldu. Dizi, yeni bölümüyle rakiplerini geride bırakarak birinci sıraya yerleşti.

Total 1. sıra: Güller ve Günahlar (Kanal D)

Total 2. sıra: Gönül Dağı (TRT 1)

Total 3. sıra: Güller ve Günahlar (Özet)

AB GRUBU VE ABC'DE ÇİFT ZAFER

Eğitimli ve genç izleyici kitlesini yansıtan AB grubunda da zirve değişmedi. Güller ve Günahlar, bu kategoride de birinciliğe adını yazdırdı. AB grubunda TRT 1'in köklü dizisi Gönül Dağı ikincilikte kalırken, Now TV'nin dizisi Ben Leman üçüncülük elde etti.

AB 1. sıra: Güller ve Günahlar

AB 2. sıra: Gönül Dağı

AB 3. sıra: Ben Leman

ABC kategorisinde de durum benzer şekilde sonuçlandı. Güller ve Günahlar yine birincilik koltuğuna otururken, ikinci sırada Gönül Dağı yer aldı. Güller ve Günahlar dizisinin özeti ise üçüncü sırayı alarak günün en çok izlenen yapımları arasına girdi.