13 Ekim 2023 Reyting Sonuçları Açıklandı! Kızılcık Şerbeti Reytinglerde Birincilik Tahtına Oturdu

13 Ekim reyting sonuçları ne oldu sorusu, dün akşam dizi ve yarışma programlarını yakından takip edenler araştırıyor. Geçtiğimiz haftalarda Total'de ilk sırada Yalı Çapkını yer alırken, AB'de ise ilk sıra Kızılcık Şerbetinin olmuştu. Bu hafta sonuçlar değişti mi? Total ve AB'de ilk sırada yer alan yapım hangisi oldu? İşte dünün reyting sıralaması...

REYTİNG SONUÇLARINDA ZİRVE

Reytinglerde şok! Kızılcık Şerbeti bu sezon +10 reytingi geçen ilk dizi oldu.

Yalı Çapkını ise büyük düşüş yaşadı.

13 EKİM 2023 REYTİNG SONUÇLARI

13 Ekim 2023 reyting sonuçlarına göre Total'de ilk sırada Yalı Çapkını yer alırken, Kızılcık Şerbeti ikinci sırada yerini aldı. AB'de ise Kızılcık Şerbeti ilk sırada yerini alırken, Yalı Çapkını 5. sırada yer alıyor.

TOTAL

1) Yalı Çapkını 7,13

2) Kızılcık Şerbeti 7,02

6) Arka Sokaklar 3,84

11) Ateş Kuşları 3,17

AB

1) Kızılcık Şerbeti 10,22

5) Yalı Çapkını 3,71

15) Arka Sokaklar 1,68

17) Ateş Kuşları 1,60

ABC

1) Kızılcık Şerbeti 9,96

2) Yalı Çapkını 5,60

11) Arka Sokaklar 2,58

12) Ateş Kuşları 2,52