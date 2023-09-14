13 Eylül MASTERCHEF eleme adayı belli oldu mu? Dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef All Star'da dün akşam haftanın ikinci oyunu oynandı ve eleme adayları belli oldu. Geçtiğimiz akşam Eda ve Barbaros eleme adayları olmuştu. Peki 13 Eylül Çarşamba günü dokunulmazlığı kim kazandı ve potaya kimler gitti?

13 Eylül MASTERCHEF eleme adayı belli oldu mu? Dokunulmazlığı kim kazandı?
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Masterchef All Star'da haftanın ikinci oyununda Mavi ve Kırmızı takımlar dokunulmazlık için önlükleri giydiler. Takımlar tüm hünerlerini sergileyerek dokunulmazlık oyunu için en iyi künefeyi yaptılar. Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tadımlama yaparak günün kazananını belirlediler.

13 Eylül MASTERCHEF eleme adayı belli oldu mu? Dokunulmazlığı kim kazandı? - Resim : 1

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Şeflerin istediği künefeyi en iyi yapan takım Maviler oldu ve Kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık için tekrardan tezgah başına geçti. 

Şefler, Kırmızı takımın içerisinden en başarılı tabağı seçti ve Sergen bireysel dokunulmazlığı kazandı. 

13 Eylül MASTERCHEF eleme adayı belli oldu mu? Dokunulmazlığı kim kazandı? - Resim : 2

ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Günün ilk eleme adayı Gamze oldu. Diğer eleme adayı ise Dilara seçildi.

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