13 Eylül MASTERCHEF eleme adayı belli oldu mu? Dokunulmazlığı kim kazandı?

Masterchef All Star'da haftanın ikinci oyununda Mavi ve Kırmızı takımlar dokunulmazlık için önlükleri giydiler. Takımlar tüm hünerlerini sergileyerek dokunulmazlık oyunu için en iyi künefeyi yaptılar. Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tadımlama yaparak günün kazananını belirlediler.

DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Şeflerin istediği künefeyi en iyi yapan takım Maviler oldu ve Kırmızı takım, bireysel dokunulmazlık için tekrardan tezgah başına geçti.

Şefler, Kırmızı takımın içerisinden en başarılı tabağı seçti ve Sergen bireysel dokunulmazlığı kazandı.

ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Günün ilk eleme adayı Gamze oldu. Diğer eleme adayı ise Dilara seçildi.