13 Şubat Dünya Radyo Günü

Türkiye'de ilk radyo yayını 6 Mayıs 1927'de yapıldı. Önce şaşkınlıkla karşılanan yayınlar Türk halkının gönlüne taht kurdu.

İlk çıktığı zamanlar büyük bir iletişim aracı olan radyo günümüze kadar kendini yaşatmayı başardı.

Müzik ve konuşma içeren kısa erimli ilk radyo yayını ise 24 Aralık 1906'da Amerika'da gerçekleşti.

Dünya genelinde yaklaşık 44 bin radyo istasyonu bulunuyor. Bu da radyonun hala etili olduğunun bir göstergesi.

13 Şubat, uluslararası radyo yayıncıları arasındaki etkileşimi artırmak için Dünya Radyo Günü olarak ilan edildi.



HABER: DİLEK DOĞAN - KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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