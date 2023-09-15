14 Eylül 2023 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting birincisi kim?

Eylül itibari ile diziler ve yarışma programları ekranlarda yerlerini almaya başladı. ABC1, AB ve Total reyting sıralaması tablosu araştırmaları başladı. Peki, 14 Eylül 2023 Perşembe reyting birincisi kim oldu?

14 Eylül 2023 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting birincisi kim?
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Diziler ve yarışma programları ekranlara dönmeye başladı. İzleyiciler de en sevdiği içerikleri izlemek için ekran başına geçti. ABC1, AB ve Total 14 Eylül Perşembe günü için reyting sıralamasını hazırladı. Dün akşam Masterchef All Star, Kendi Düşen Ağlamaz, Aldatmak, Dilek Taşı yeni bölümleri ile izleyici karşısındaydı. Peki dün en çok reyting alan hangisi?

14 Eylül 2023 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting birincisi kim? - Resim : 1

14 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam yayınlanan programlar arasında en çok izlenen ve reyting birincisi olan programlar belli oldu mu merak konusu içerisinde. 

Ancak 14 Eylül 2023 Perşembe günü reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 

14 Eylül 2023 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı? Reyting birincisi kim? - Resim : 2

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

7 Eylül 2023 Perşembe akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

TOTAL

1 - Dilek Taşı

2 - MasterChef Türkiye All Star

3 - Aldatmak

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