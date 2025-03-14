14 Mart 2025 cuma TV8 Survivor 2025 izle: Survivor canlı izle

TV8, Survivor All Star, Survivor Panorama, Survivor Ekstra ve MasterChef Türkiye gibi popüler programlarıyla izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
14 Mart 2025 cuma TV8 Survivor 2025 izle: Survivor canlı izle
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 Heyecanla beklenen Survivor 2025, All Star - Gönüllüler formatıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 12 Mart 2025 Çarşamba günü yarışmanın yeni sezonu başlıyor ve Survivor heyecanı bir kez daha zirveye çıkıyor.

All Star takımı:

Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Batuhan Karacakaya
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda
Gönüllüler takımı:

Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgöz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı

CANLI İZLE:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin

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