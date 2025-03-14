14 Mart 2025 cuma TV8 Survivor 2025 izle: Survivor canlı izle
TV8, Survivor All Star, Survivor Panorama, Survivor Ekstra ve MasterChef Türkiye gibi popüler programlarıyla izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor.
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Heyecanla beklenen Survivor 2025, All Star - Gönüllüler formatıyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 12 Mart 2025 Çarşamba günü yarışmanın yeni sezonu başlıyor ve Survivor heyecanı bir kez daha zirveye çıkıyor.
All Star takımı:
Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Batuhan Karacakaya
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda
Gönüllüler takımı:
Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgöz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı