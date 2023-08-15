15 Ağustos Salı günü televizyonda yayınlanacak sinema filmleri! Filmlerin konuları nelerdir? Oyuncuları kimlerdir?

Sinema tutkunları, haftanın ikinci iş gününde 15 Ağustos 2023 Salı günü ekrana gelecek yerli ve yabancı sinemaları heyecanla bekliyor. Bugün Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. İzleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.

Öğleden sonra ve akşam saatlerinde yabancı sinema keyfi devam edecek. Birbirinden farklı türlere ve konulara sahip sinemalar ile ekranlara gelecek olan yapımların konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte bu akşam Televizyon kanallarında yer alacak filmler , konuları ve oyuncu kadrosu.

KUŞATMA : NİŞANCININ GÖZÜ FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

Emekli CIA ajanı Robert Carter Michaels ve oğlu Paul, son derece güvenli gizli üs olan Kale'yi korumakla geçen destansı son karşılaşmalarının ardından ilişkilerini yeniden inşa etmeye kendilerini adarlar. Paul'un karısı Melissa kaçırıldığında, o ve Robert, zaman dolmadan onu kurtarma umuduyla engebeli dağlarda ölümcül bir yolculuğa çıkarlar.

Filmde Jesse Metcalfe, Bruce Willis, Chad Michael Murray, Kelly Greyson gibi isimler yer almaktadır.

Yayın günü saati ve yayınlanacağı kanal : 15 Ağustos 2023 - Salı 20.00 Star TV

BANLİYÖ 13 FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

Film 2013 yılında Paris'te geçer. Damien özel bir müdahale timinde görev alan seçkin bir polistir. Dövüş sanatlarında uzman olan Damien, gizli soruşturmalar konusunda tam bir uzmandır. Sorunları kısa sürede etkili ve kesin bir şekilde çözme konusunda da oldukça yeteneklidir.

Bu yetenekli adam kariyerinin en zorlu göreviyle karşı karşıyadır. Banliyönün en belalı çetesi tarafından hazırlanmakta olan bir kitle imha aracı insanlığı tehdit etmektedir.

Filmde; Cyril Raffaelli , David Belle , Tony D'Amario, Dany Verissimo , Bibi Naceri , François Chattot , Nicolas Woirion , Patrick Olivier , Samir Guesmi , Jeff Rudom gibi isimler yer almaktadır.

Yayın günü saati ve yayınlanacağı kanal : 15 Ağustos 2023 - Salı 20:00 tekrar 23:30 Star TV

AVANAK ABDİ FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI (YEŞİLÇAM FİLMLERİ)

Avanak Apdi, ünlü bir şarkıcıya platonik olarak aşık olan genç bir adamın başına gelenleri konu ediyor. Apdi, geçimini duvar afişçiliği yaparak sağlayan genç bir adamdır. Oyuncuların, şarkıcıların afilerini duvara asan Apdi, gönlünü afişlerini yapıştırdığı ünlü bir şarkıcı olan Nevin Şensen’e kaptırır. Platonik aşkı ile tanışmanın yolunu arayan Apdi, sonunda hayallerine kavuşur. Nevin Şenses, temiz kalpli bir adam olan Apdi’nin saf duygularından etkilenir. Belalı bir kabadayının da Nevin Şenses’e aşık olması ise işlerin karışmasına neden olur. Apdi’nin sevdiği kadından hoşlandığını öğrenen kabadayı, Apdi’nin peşine düşmeye karar verir.

Filmde; Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Ünal Gürel, Ali Şen, Necdet Yakın, Atilla Ergün, Renan Fosforoğlu, Osman Alyanak, Sönmez Yıkılmaz, Bedri Uğur, Gülten Kaya, Natuk Baytan, Rafet Şiriner gibi isimler yer almaktadır.



Yayın günü saati ve yayınlanacağı kanal : 15 Ağustos 2023 - Salı 20:00 tekrar 23:30 Show TV

SALAKO FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI (YEŞİLÇAM FİLMLERİ)

Saf bir adam olan Salako’yu yaşadığı yerde kimse ciddiye almamaktadır. Genç adam gönlünü köyün ağasının kızı Emine’ye kaptırmıştır. Bir gün sevmediği bir adam ile evlendirilmeye zorlanan Emine, çareyi Salako’dan yardım istemekte bulur. Emine, kendisini kaçırması için Salako’ya baskı kurar ve bu sayede sevdiği adam Hamido’nun yanın gitmeyi planlar. Emine’nin baskıları sonucu genç kızı kaçıran Salako, eşeği Kadife ile birlikte köyden kaçmaya başlar. Emine’nin de kendisini sevdiğini düşünen Salako, gerçekten ikisinin evleneceğini düşünür. Hamido’ya ulaşmaya çalışırken Salako’yu da türlü bahanelerle kandıran Emine ise Hamindo’ya ulaştığında beklemediği bir tepki ile karşı karşıya kalır. Hamido, Emine’nin kaçıp kendisine gelmesi ile dalga geçer ve genç kızı babasına götürmek için alıkoyar. Bu sırada yaşanan bir dizi tesadüf Salako’nun Hamido’yu ve diğer eşkıyaları alt etmesine neden olur. Herkesin saf olarak gördüğü Salako’nun eşkıyaları alt etmesi, kısa sürede köyde büyük ses getirir. Bu sırada Salako’da Emine’nin gerçek yüzünü görmeye başlar.

Filmde; Kemal Sunal, Meral Zeren, Oktar Durukan, Talat Gözbak, Hakkı Kıvanç, Ihsan Baysal, Özden Yüce, Zeki Alpan, Yusuf Sezer, Ahmet Turgutlu, Kudret Karadağ, Mustafa Yavuz, Necdet Yakın, Mete İnselel, Ahmet Karaca, Sabahat İzgü gibi oyuncular yer almaktadır.

Yayın günü saati ve yayınlanacağı kanal : 15 Ağustos 2023 - Salı 21:45 Show TV

ADAM VE ÇOCUK FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

Kaçak durumunda bir suçlu, olayların gelişmesi ile bir çocuğu rehin almak zorunda kalır. Bu rehine durumundan beklenmedik bir arkadaşlık doğar.

Filmde; Sarp Levendoğlu, Fatih Al , Uğur Karabulut , Kübra Süzgün , Açelya Devrim Yılhan , Kaan Turgut, Esra Kızıldoğan, Taies Farzan, Özay Varaylı, Atilla Pakdemir gibi isimler yer almaktadır.

Yayın günü saati ve yayınlanacağı kanal : 15 Ağustos 2023 - Salı 01:30 Show TV

RECEP İVEDİK 2 FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

Türkiye sinemasının ilk lumpen-proleter anti-kahramanı, serseri mayın Recep İvedik'in serüvenleri tam gaz sürüyor. Recep İvedik’in güldüren, tartışmaları da düşündüren maceraları ikinci devam filmiyle vizyonda. Bu sefer biricik ve tuhaf babaannesi ve bitmeyen arzuları da Recep İvedik ile beraber yedi düvelin başına bela olma yolunda. Babaannenin arzuları neler? Torunu Recep’in adam olmasını istiyor. Evet, bu çok zor ama dahası da var; bir işi olsun, maaşı olsun, sevgilisi olsun, mutlu olsun, sevsin ve sevilsin istiyor. Gişe rekorları kıran sansasyonel TV karakteri Recep İvedik ikinci filmiyle üzerine yapılan tartışmaları alevlendireceğe benziyor.

Filmde; Şahan Gökbakar, Zeynep Çamcı, Asiye Dinçsoy, Ayfer Çalgıcı, Ender Demir ,Murat Sağlam gibi isimler yer almaktadır.

Yayın günü saati ve yayınlanacağı kanal : 15 Ağustos 2023 - Salı 20:00 FOX TV tekrar 01:15