18 Eylül reyting sonuçları belli oldu mu? Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar bir merak konusu. 18 Eylül Pazartesi günü ekranlarda yerini alan diziler ve programlardan hangisi reyting birincisi oldu merak ediliyor. İşte 18 Eylül Pazartesi reyting sonuçları...

18 Eylül reyting sonuçları belli oldu mu? Hangi dizi reyting birincisi oldu?
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18 Eylül Pazartesi günü ekranlarda Bambaşka Biri, Safir, Ömer, MasterChef All Star, Bizim Aile, Yedi Bela Hüsnü gibi yapımlar yer aldı. Yer alan yapımların hangisi reytinglerde başa oturduğu ise merak ediliyor. 18 Eylül Pazartesi günü reyting sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

18 Eylül reyting sonuçları belli oldu mu? Hangi dizi reyting birincisi oldu? - Resim : 1

18 EYLÜL PAZARTESİ REYTİNG BİRİNCİSİ AÇIKLANDI MI?

18 Eylül Pazartesi gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

11 Eylül Pazartesi günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Atv'de yayınlanan Safir, üçüncü sırada ise Müge Anlı İle Tatlı Sert programı yer aldı.

AB'de ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Ömer dizisi, üçüncü sırada ise FOX TV'de yayınlanan Bambaşka Biri aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Bambaşka Biri, üçüncü sırada ise Ömer dizisi yer aldı.

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