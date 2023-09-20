19 Eylül 2023 Salı Masterchef eleme adayı belli oldu mu? Dokunulmazlığı kim kazandı?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Kırmızı takım bu sefer de bireysel dokunulmazlık için tezgahın başına geçti ve şeflerin istediği ''tütsülenmiş İspanya paprikası'' ile yaratıcı tabaklar çıkardılar.

Birbirinden lezzetli ve yaratıcı tabaklar arasından şefler; Esra, Batuhan, Tolga ve Eda'yı başarılı buldu. Batuhan dördüncü, Tolga üçüncü ve eda ikinci oldu. Esra dokunulmazlığı elde etti.