19 Eylül 2023 Salı Masterchef eleme adayı belli oldu mu? Dokunulmazlığı kim kazandı?
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması Masterchef All Star, izletirken eğlendiren, eğlendirirken acıktıran bir program haline geldi. Yeni takımların oluşmasıyla beraber haftanın ilk oyunu oynandı ve bir takım kaybederek eleme adayı belirlendi. Peki 19 Eylül 2023 Salı eleme adayı kim oldu?
Pazartesi günü takım kaptanlıkları için önlükleri giyen yarışmacılar dün de haftanın ilk dokunulmazlığı için önlükleri giydiler ve kıyasıya mücadele ettiler.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Şefler, mavi ve kırmızı takımdan ''Eski Türk Yemekleri'' konseptinden; borani, tutmaç çorbası, tencere böreği, keşkek, ciğer yahnisi, patlıcanlı pilav ve hurma kebabı, kavut yemeklerini istedi ve kazanan takım 6-1 ile mavi takım oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Kırmızı takım bu sefer de bireysel dokunulmazlık için tezgahın başına geçti ve şeflerin istediği ''tütsülenmiş İspanya paprikası'' ile yaratıcı tabaklar çıkardılar.
Birbirinden lezzetli ve yaratıcı tabaklar arasından şefler; Esra, Batuhan, Tolga ve Eda'yı başarılı buldu. Batuhan dördüncü, Tolga üçüncü ve eda ikinci oldu. Esra dokunulmazlığı elde etti.
ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Gecenin ilk eleme adayı kaptan Kerem oldu ve oylama sonucuna göre de Dilara ikinci olarak potaya dahil oldu.