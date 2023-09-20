19 Eylül Salı reyting sonuçları belli oldu mu? Hangi dizi reyting birincisi oldu?

19 Eylül Salı günü ekranlarda MasterChef, Hayatımın Neşesi, Üç Kız Kardeş, Ben Bu Cihana Sığmazam gibi yapımlar yer aldı. Yer alan yapımların hangisi reytinglerde başa oturduğu ise merak ediliyor. İşte 19 Eylül Salı günü reyting sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

18 EYLÜL PAZARTESİ REYTİNG BİRİNCİSİ AÇIKLANDI MI?

19 Eylül Salı günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

12 Eylül 2023 Salı akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu;

TOTAL

1 - MasterChef Türkiye All Star

2 - Ben Bu Cihana Sığmazam

3 - Müge Anlı İle Tatlı Sert

AB

1 - MasterChef Türkiye All Star

2 - Müge Anlı İle Tatlı Sert

3 - Dayı: Bir Adamın Hikayesi

ABC

1 - MasterChef Türkiye All Star

2 - Müge Anlı İle Tatlı Sert

3 - Dayı: Bir Adamın Hikayesi