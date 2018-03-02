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2 Mart 2018 Cuma Beyaz Show neden yok? Beyaz Show ne zaman yayınlanacak

Afrin operasyonunda terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit ve yaralılarımız var. Beyazıt Öztürk, yaptığı açıklamayla bugün 2 Mart 2018 Cuma günü yayınını yapmamaya karar verdiklerini belirtti. 2 Mart 2018 Cuma Kanal D yayın akışına göre, bugün saat 20.00'de Arka Sokaklar, 23.45'te de Gülizar ekranlarda olacak.

2 Mart 2018 Cuma Beyaz Show neden yok? Beyaz Show ne zaman yayınlanacak

Zeytin Dalı Harekatı'nın 41’inci gününde Hatay-Hassa bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 8 asker şehit oldu ve 13 asker de yaralandı.

Kanal D’de her Cuma akşamı canlı yayınla ekrana gelen talk show programı Beyaz Show’un bu akşam yayınlanmamasına karar verildi.

Çok üzgün olduklarını belirten Beyazıt Öztürk, “Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Bugün yayınımızı yapmamaya karar verdik. Allah şehitlerimize rahmet, ailesi ve bizlere de sabır versin” dedi.

Beyaz Show’un yeni bölümünün 9 Mart Cuma akşamı yayınlanacağı açıklandı.

KANAL D YAYIN AKIŞI

2 Mart 2018 Cuma Kanal D yayın akışı şöyle:

06:45
Kanal D ile Günaydın Türkiye

09:15
Hıçkırık

10:30
Magazin D

12:45
Sosyetik Ev Kadınları

14:45
Hıçkırık

16:00
Arka Sokaklar

18:45
Ahmet Hakan'la Kanal D Haber

20:00
Arka Sokaklar

23:45
Gülizar

03:00
Ölümcül Fırtına (STORMAGEDDON)

04:30
Küçük Ağa

05:30
Müzik Arası"

ulusal.com.tr

Etiketler; #2 Mart 2018 Cuma Beyaz Show neden yok #beyaz show yok mu #beyaz show ne zaman yayınlanacak
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