Afrin operasyonunda terör örgütü ile çıkan çatışmada şehit ve yaralılarımız var. Beyazıt Öztürk, yaptığı açıklamayla bugün 2 Mart 2018 Cuma günü yayınını yapmamaya karar verdiklerini belirtti. 2 Mart 2018 Cuma Kanal D yayın akışına göre, bugün saat 20.00'de Arka Sokaklar, 23.45'te de Gülizar ekranlarda olacak.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 41’inci gününde Hatay-Hassa bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 8 asker şehit oldu ve 13 asker de yaralandı.



Kanal D’de her Cuma akşamı canlı yayınla ekrana gelen talk show programı Beyaz Show’un bu akşam yayınlanmamasına karar verildi.



Çok üzgün olduklarını belirten Beyazıt Öztürk, “Tüm Türkiye’nin başı sağ olsun. Bugün yayınımızı yapmamaya karar verdik. Allah şehitlerimize rahmet, ailesi ve bizlere de sabır versin” dedi.



Beyaz Show’un yeni bölümünün 9 Mart Cuma akşamı yayınlanacağı açıklandı.



KANAL D YAYIN AKIŞI



2 Mart 2018 Cuma Kanal D yayın akışı şöyle:



06:45

Kanal D ile Günaydın Türkiye



09:15

Hıçkırık



10:30

Magazin D



12:45

Sosyetik Ev Kadınları



14:45

Hıçkırık



16:00

Arka Sokaklar



18:45

Ahmet Hakan'la Kanal D Haber



20:00

Arka Sokaklar



23:45

Gülizar



03:00

Ölümcül Fırtına (STORMAGEDDON)



04:30

Küçük Ağa



05:30

Müzik Arası"



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