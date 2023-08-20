20 Ağustos 2023 Pazar günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var?
20 Ağustos 2023 Pazar akşamı televizyon ekranları, farklı kanallarda zengin içeriklerle dolup taşıyor. İşte sizler için hazırladığımız kanalların 20 Ağustos 2023 Pazar günü TV yayın akışı...
Televizyon tutkunları, haftanın ikinci iş gününde 18 Ağustos 2023 Cuma günü ekrana gelecek programları heyecanla bekliyor. Bugün Ulusal Kanal, Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. Diziler, yerli ve yabancı sinema filmleri, yarışmalar ve eğlence programlarıyla izleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.
ULUSAL KANAL YAYIN AKIŞI
08:00 Basın Turu Canlı
11:00 Yurdumuzun Türküleri.
12:00 Gün Ortası Canlı
15:00 Görüş Alanı Tekrar.
18:30 Üreten Türkiye.
19:30 Ana Haber Canlı
21:00 Ulusal Özel Canlı
23:00 Sinema Hakka'l Yakin.
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Windstorm 3 - Yabancı Sinema
12:10 Dizi TV
13:10 Vermem Seni Ellere
16:50 Ölümlü Dünya - Yerli Sinema
19:00 Atv Ana Haber
20:00 Meg: Derindeki Dehşet - Yabancı Sinema
22:10 Creed: Efsanenin Doğuşu - Yabancı Sinema
00:35 Tesla: Yabancı Sinema
KANAL D YAYIN AKIŞI
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
14:00 Ya Çok Seversen
16:00 Dönence
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık
22:45 Koruyucu
00:45 Koruyucu
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 ADA MASALI
08:00 DR. ÖZGÜR KOLDAŞ İLE SAĞLIK GÜNDEMİ
09.00 ÇÖP ADAM
11.00 LEZZET ROTASI
12.00 VAHE İLE TATİLDEKİ MUTLULUK
14.00 YALI ÇAPKINI
16.15 ÖMER
19.00 STAR HABER
20.00 PATRON MUTLU SON İSTİYOR
22.00 HOKKABAZ
00.20 PATRON MUTLU SON İSTİYOR
SHOW TV YAYIN AKIŞI
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Sultan
14:45 Mavi Boncuk
16:30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor
22:15 Köyden İndim Şehire
23.45 Banker Bilo
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
10:00 Ekonomi Arası
10:05 Yaz Şarkısı
13:00 Kısmet
16:00 Ruhun Duymaz
19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Yaz Şarkısı
00:00 Ruhun Duymaz
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
06.25 Adını Sen Koy
08.55 Kalk Gidelim
12.00 Şehirden Uzakta
13.15 Seksenler
16.00 Diriliş 'Ertuğrul'
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Hayatımın Neşesi
00.15 Kendi Düşen Ağlamaz
02.30 Şehirden Uzakta
03.20 Seksenler
05.20 Kapanış
TV8 YAYIN AKIŞI
10.00 YABANCI SİNEMA - BATILI ADAM
12.15 YABANCI SİNEMA - KASABADAKİ YABANCI
14.15 YARIŞMA - İŞTE GELİN İŞTE KAYNANA ( YENİ BÖLÜM)
17.00 PROGRAM - GAZETE MAGAZİN
20.00 YARIŞMA - MASTER CHEF TÜRKİYE ALL STAR (YENİ BÖLÜM)