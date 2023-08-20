20 Ağustos 2023 Pazar günü TV yayın akışı! Bugün kanallarda hangi yapımlar var?

Televizyon tutkunları, haftanın ikinci iş gününde 18 Ağustos 2023 Cuma günü ekrana gelecek programları heyecanla bekliyor. Bugün Ulusal Kanal, Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. Diziler, yerli ve yabancı sinema filmleri, yarışmalar ve eğlence programlarıyla izleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.

ULUSAL KANAL YAYIN AKIŞI

08:00 Basın Turu Canlı

11:00 Yurdumuzun Türküleri.

12:00 Gün Ortası Canlı

15:00 Görüş Alanı Tekrar.

18:30 Üreten Türkiye.

19:30 Ana Haber Canlı

21:00 Ulusal Özel Canlı

23:00 Sinema Hakka'l Yakin.

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Windstorm 3 - Yabancı Sinema

12:10 Dizi TV

13:10 Vermem Seni Ellere

16:50 Ölümlü Dünya - Yerli Sinema

19:00 Atv Ana Haber

20:00 Meg: Derindeki Dehşet - Yabancı Sinema

22:10 Creed: Efsanenin Doğuşu - Yabancı Sinema

00:35 Tesla: Yabancı Sinema

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

14:00 Ya Çok Seversen

16:00 Dönence

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Jurassic World: Yıkılmış Krallık

22:45 Koruyucu

00:45 Koruyucu

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 ADA MASALI

08:00 DR. ÖZGÜR KOLDAŞ İLE SAĞLIK GÜNDEMİ

09.00 ÇÖP ADAM

11.00 LEZZET ROTASI

12.00 VAHE İLE TATİLDEKİ MUTLULUK

14.00 YALI ÇAPKINI

16.15 ÖMER

19.00 STAR HABER

20.00 PATRON MUTLU SON İSTİYOR

22.00 HOKKABAZ

00.20 PATRON MUTLU SON İSTİYOR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Sultan

14:45 Mavi Boncuk

16:30 Her Gönülde Bir Aslan Yatar

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Hababam Sınıfı Uyanıyor

22:15 Köyden İndim Şehire

23.45 Banker Bilo

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

10:00 Ekonomi Arası

10:05 Yaz Şarkısı

13:00 Kısmet

16:00 Ruhun Duymaz

19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Yaz Şarkısı

00:00 Ruhun Duymaz

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.23 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

06.25 Adını Sen Koy

08.55 Kalk Gidelim

12.00 Şehirden Uzakta

13.15 Seksenler

16.00 Diriliş 'Ertuğrul'

19.00 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Hayatımın Neşesi

00.15 Kendi Düşen Ağlamaz

02.30 Şehirden Uzakta

03.20 Seksenler

05.20 Kapanış

TV8 YAYIN AKIŞI

10.00 YABANCI SİNEMA - BATILI ADAM

12.15 YABANCI SİNEMA - KASABADAKİ YABANCI

14.15 YARIŞMA - İŞTE GELİN İŞTE KAYNANA ( YENİ BÖLÜM)

17.00 PROGRAM - GAZETE MAGAZİN

20.00 YARIŞMA - MASTER CHEF TÜRKİYE ALL STAR (YENİ BÖLÜM)