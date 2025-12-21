20 Aralık Reyting Sonuçları: Güller ve Günahlar Zirveye Demir Attı!

20 Aralık Cumartesi günü televizyon ekranlarında çok sayıda dizi, film ve program izleyiciyle buluştu. Günün sonunda reyting sonuçları üç ana kategoride açıklandı.

TOTAL GRUBU

1. sırada Kanal D’de yayınlanan Güller ve Günahlar yer aldı.

2. sırada TRT 1’de ekrana gelen Gönül Dağı bulunuyor.

3. sırada ise Güller ve Günahlar dizisinin özet bölümü yer aldı.

AB GRUBU

AB grubunda zirve yine Güller ve Günahlar’ın oldu.

2. sırada Ben Leman yer aldı.

3. sırada Gönül Dağı bulunuyor.

ABC GRUBU

ABC grubunda 1. sırada Güller ve Günahlar yer aldı.

2. sıraya Gönül Dağı yerleşti.

3. sırada ise Ben Leman bulunuyor.

CUMARTESİ AKŞAMI YAYINLANAN DİĞER YAPIMLAR

Güldür Güldür Show

Şımarık

Örümcek Adam: Eve Dönüş

MasterChef Türkiye