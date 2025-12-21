20 Aralık Reyting Sonuçları: Güller ve Günahlar Zirveye Demir Attı!
Dün akşamın reyting sonuçları belli oldu. Güller ve Günahlar dizisi, Gönül Dağı ve MasterChef gibi rakiplerini geride bırakarak tüm listelerde birinci sıraya yerleşti.
Yayınlanma:
20 Aralık Cumartesi günü televizyon ekranlarında çok sayıda dizi, film ve program izleyiciyle buluştu. Günün sonunda reyting sonuçları üç ana kategoride açıklandı.
TOTAL GRUBU
1. sırada Kanal D’de yayınlanan Güller ve Günahlar yer aldı.
2. sırada TRT 1’de ekrana gelen Gönül Dağı bulunuyor.
3. sırada ise Güller ve Günahlar dizisinin özet bölümü yer aldı.
AB GRUBU
AB grubunda zirve yine Güller ve Günahlar’ın oldu.
2. sırada Ben Leman yer aldı.
3. sırada Gönül Dağı bulunuyor.
ABC GRUBU
ABC grubunda 1. sırada Güller ve Günahlar yer aldı.
2. sıraya Gönül Dağı yerleşti.
3. sırada ise Ben Leman bulunuyor.
CUMARTESİ AKŞAMI YAYINLANAN DİĞER YAPIMLAR
Güldür Güldür Show
Şımarık
Örümcek Adam: Eve Dönüş
MasterChef Türkiye