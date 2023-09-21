20 Eylül 2023 Çarşamba Masterchef eleme adayı belli oldu mu? Dokunulmazlığı kim kazandı?

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan uluslararası et yemeklerini istedi.

Gecenin menüsünde ise meat pie, chili con carne, steak diane ve patates püresi, sticky lamb ribs, cotoletta alla milanese ve baby patates, mansaf, smoky spiced t-bone steak ve salsa vardı.

İstenilen yemekler için yarışmacılara 45 dakika süre verildi ve yarışmacılar tezgahın başına geçti. Şeflerin tadımları doğrultusunda gecenin kazananı mavi takım oldu ve kırmızı takım bireysel dokunulmazlık için tekrardan önlükleri giydi.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Tekrardan önlükleri giyen kırmızı takımda bireysel dokunulmazlık için büyük bir mücadele verildi. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Tolga oldu.

ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Tolga, eleme potasına Barbaros'u gönderdi.

Takım oylamasında Esra ve Sefa'nın adı ön plana çıktı. Esra'nın başarılı bir tabak yapmasına rağmen yazılması herkesi şaşırttı. Takım oylamasında toplu bir karar çıkmadığı için kaptan Esra ve Sefa arasından bir ismi seçti ve Sefa eleme adayı oldu.