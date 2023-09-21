20 Eylül Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? Hangi dizi reyting birincisi oldu?

20 Eylül Çarşamba günü ekranlarda Çöp Adam, Dönence, Dilberay, MasterChef, Müge Anlı gibi yapımlar yer aldı. Yer alan yapımların hangisi reytinglerde başa oturduğu ise merak ediliyor. İşte 20 Eylül Çarşamba günü reyting sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

20 EYLÜL ÇARŞAMBA REYTİNG BİRİNCİSİ AÇIKLANDI MI?

20 Eylül Çarşamba günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye All Star", 2. sırada Atv'de yayınlanan "Müge Anlı Tatlı Sert", 3.sırada Atv'de ekrana gelen "Esra Erol'da" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada "Müge Anlı Tatlı Sert", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.

ABC'de de yine 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada "Müge Anlı Tatlı Sert", 3.sırada "Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber" yer aldı.