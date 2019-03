Dizi ve film severlerin dikkatle takip ettiği Netflix, bu sabah zam kararını açıkladı. Türkiye, uygulamayı en ucuz kullanan ülke olarak biliniyordu. HD yayın meraklıları için yapılan 10 TL zam dikkat çekti. İşte Netflix'te merakla izlenen diziler

Netflix'in zam kararına Hakan: Muhafız dizisine gösterilen yoğun ilginin etkili olduğu bildirildi. Netflix daha önce temel kullanıcılar için 15,99 TL, standart kullanıcılar için 27,99 TL ve özel kullanıcılar için 39,99 TL tarifesini uyguluyordu.



Yeni zamla beraber artık temel kullanıcılar 19,99TL, standart kullanıcılar 33,99 TL, özel kullanıcılar ise 49,99 TL ödeyecek.



