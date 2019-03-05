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2019 Netflix ücretlerine zam! Netflix yeni üyelik ücretleri ne kadar oldu? 2019 Netflix üyelik fiyatları? 2019'da Netflix'te hangi dizi-filmler var

Dizi ve film severlerin dikkatle takip ettiği Netflix, bu sabah zam kararını açıkladı. Türkiye, uygulamayı en ucuz kullanan ülke olarak biliniyordu. HD yayın meraklıları için yapılan 10 TL zam dikkat çekti. İşte Netflix'te merakla izlenen diziler

2019 Netflix ücretlerine zam! Netflix yeni üyelik ücretleri ne kadar oldu? 2019 Netflix üyelik fiyatları? 2019'da Netflix'te hangi dizi-filmler var

Netflix'in zam kararına Hakan: Muhafız dizisine gösterilen yoğun ilginin etkili olduğu bildirildi. Netflix daha önce temel kullanıcılar için 15,99 TL, standart kullanıcılar için 27,99 TL ve özel kullanıcılar için 39,99 TL tarifesini uyguluyordu.

Yeni zamla beraber artık temel kullanıcılar 19,99TL, standart kullanıcılar 33,99 TL, özel kullanıcılar ise 49,99 TL ödeyecek.

İŞTE NETFLİX'TEKİ DİZİLER

Netflix'te yer alan ve beğeniyle izlenen bazı diziler şöyle;

You,

Breaking Bad,

Homeland,

Dogs of Berlin,

Black Mirror,

House of Cards,

Suits,

MadMan,

Trotsky,

Peaky Blinders,

Narcos,

Vikings,

La Case De Papel,

Roman Empire,

Truva,

Maniac,

Bodyguard,

Zoo,




 

Etiketler; #netflix #zam #ücret #2019 #diziler #filmler #dizi #film
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