Nöbet dizisi nerede çekiliyor? 2019 Nöbet dizisinin çekildiği yer! "Gece vakti bu dağlarda, ya kurt gezer ya da jandarma" sloganıyla Show TV'de ekranlara gelen Nöbet dizisiyle ilgili merak edilen bazı sorular var. Dizinin izleyicileri bu sorulara yanıt arayışlarını sürdürüyor

Twitter'da Türkiye gündemine girerek rekora imza atan Nöbet dizisinin sosyal medya hesabı üzerinden "Tüm izleyicilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" mesajı paylaşıldı.



Olumlu yorumların yapıldığı Show TV'de yayınlanan Nöbet dizisinin nerede çekildiği belli oldu.



NÖBET DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?



Pana Film imzalı ‘Nöbet’in çekimleri için tüm oyuncular Antalya’ya yerleşti. Dizinin çekimlerinde karakol olarak kullanılan eski binaya 100 kişilik yatakhane, yemekhane ve eğitim alanları yapıldı. Çekimlerde kullanılması için askeri araçlar, helikopter ve askeri teçhizatlar temin edildi. Sadece kamera arkasında 200 kişinin çalıştığı dizi Antalya Elmalı'da çekiliyor.