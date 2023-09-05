2024 Anneler günü ne zaman? Anneler günü hangi tarihte kutlanacak?

Aylar ilerledikçe Anneler Gününün ne zaman olacağı merak ediliyor. Evlatlarının ve eşlerinin her zaman yanında olan, sevgisiyle besleyen ve büyüten annelerin için, Anneler Günü çok değerli ve kıymetli. Annelerini mutlu etmek ve teşekkürlerini sunmak isteyen çocuklar ve eşler şimdiden hediyelerine bakmaya başladı. Peki anneler günü ne zaman?

ANNELER GÜNÜ İÇİN HEYECANLI BEKLEYİŞ

Anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gün olan Anneler Günü en yaygın şekliyle mayısın ikinci haftasında kutlanıyor. Bu sene 14 Mayıs'ta kutlanan anneler günü, 2024'te ne zaman kutlanacağı herkes tarafından merak ediliyor.

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANACAK?

Anneler Günü için şimdiden geri sayım başladı.

Anneler Günü 2024'te, 12 Mayıs'ta kutlanacak.