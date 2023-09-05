2024 Anneler günü ne zaman? Anneler günü hangi tarihte kutlanacak?

Her yıl büyük sevinçlerle kutlanan Anneler Günü yine büyük sevinç ve sevgiyle kutlanacak. Tarih ilerledikçe herkes Anneler Günün ne zaman olacağını merak ediyor ve araştırıyor. Peki 2024 Anneler Günü hangi tarihte kutlanacak?

2024 Anneler günü ne zaman? Anneler günü hangi tarihte kutlanacak?
Son Güncelleme:

Aylar ilerledikçe Anneler Gününün ne zaman olacağı merak ediliyor. Evlatlarının ve eşlerinin her zaman yanında olan, sevgisiyle besleyen ve büyüten annelerin için, Anneler Günü çok değerli ve kıymetli. Annelerini mutlu etmek ve teşekkürlerini sunmak isteyen çocuklar ve eşler şimdiden hediyelerine bakmaya başladı. Peki anneler günü ne zaman?

2024 Anneler günü ne zaman? Anneler günü hangi tarihte kutlanacak? - Resim : 1

ANNELER GÜNÜ İÇİN HEYECANLI BEKLEYİŞ

Anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gün olan Anneler Günü en yaygın şekliyle mayısın ikinci haftasında kutlanıyor. Bu sene 14 Mayıs'ta kutlanan anneler günü, 2024'te ne zaman kutlanacağı herkes tarafından merak ediliyor. 

2024 Anneler günü ne zaman? Anneler günü hangi tarihte kutlanacak? - Resim : 2

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN KUTLANACAK?

Anneler Günü için şimdiden geri sayım başladı. 

Anneler Günü 2024'te, 12 Mayıs'ta kutlanacak. 

Çok Okunanlar
iPhone 15'in fiyatları belli oldu
iPhone 15'in fiyatları belli oldu
Buğday fiyatları belirlendi!
Buğday fiyatları belirlendi!
Altın yükselişe geçti! Piyasalara göre 5 Eylül'de altın fiyatları...
Altın yükselişe geçti! Piyasalara göre 5 Eylül'de altın fiyatları...
İSKİ Beyoğlu'nu uyardı! Sular kesilecek. Başka hangi ilçeler uyarıldı?
İSKİ Beyoğlu'nu uyardı! Sular kesilecek. Başka hangi ilçeler uyarıldı?
İkinci el otomobil piyasasında yeni gelişme!
İkinci el otomobil piyasasında yeni gelişme!
Öne Çıkanlar Filenin Sultanları öyle bir kutlama yaptı ki! Galataport'ta vatandaşlarla böyle kutladılar Filenin Sultanları öyle bir kutlama yaptı ki! Galataport'ta vatandaşlarla böyle kutladılar Ebebek ne zaman işlem görecek? Ebebek bugün lotları verdi! Ebebek ne zaman işlem görecek? Ebebek bugün lotları verdi!