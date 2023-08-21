21 Ağustos Pazartesi günü televizyonda yayınlanacak sinema filmleri! Filmlerin konuları nelerdir? Oyuncuları kimlerdir? Nerede yayınlanacak ?

Sinema tutkunları, 21 Ağustos 2023 Pazartesi günü ekrana gelecek yerli ve yabancı sinemaları heyecanla bekliyor. Bugün Kanal D, ATV, Show TV, TRT 1, TV8, Star TV ve Fox TV'de birbirinden farklı içeriklerle dolu bir yayın akışı sunulacak. İzleyicilere keyif dolu anlar yaşatmayı amaçlayan televizyon kanalları, akşamın her saatinde zengin bir seçenek sunuyor.

Öğleden sonra ve akşam saatlerinde yabancı sinema keyfi devam edecek. Birbirinden farklı türlere ve konulara sahip sinemalar ile ekranlara gelecek olan yapımların konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İşte bu akşam Televizyon kanallarında yer alacak filmler , konuları ve oyuncu kadrosu.

MUHTEŞEM YEDİLİ FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

Vahşi Batıda yedi silahşör sanayici Bartholow Bogue'un sert yönetimi altındaki fakir bir köyü korumak için tutulur. Ödül avcıları, kumarbazlar ve kiralık silahlı adamlardan oluşan bu grupta Sam Chisolm, Josh Farraday, Goodnight Robicheaux, Jack Horne, Billy Rocks, Vasquez ve Red Harvest yer almaktadır. Bu 7 kişilik grup sakin Rose Creek kasabasını gelecek büyük saldırıya karşı hazırlarken, kendi içlerindeki değerleri de yeniden keşfederler.



Yönetmenliğini Antoine Fuqua’nın üstlendiği filmde Chris Pratt, Haley Bennett, Denzel Washington, Ethan Hawke, Vincent D’onofrio gibi isimler yer alıyor. Filmin senaryosunda ise Nic Pizzolatto ve Richard Wenk imzası var. 1954 yapımı Japon filmi Yedi Samuray’ın Amerikan uyarlaması olan film 1960’da çekilen The Magnificent Seven’ın yeniden yapımı.

Filmde ; Denzel Washington, Chris Pratt, Ethan Hawke gibi oyuncular yer almaktadır.

Film 21 Ağustos Pazartesi günü saat 20:00 ' da ATV ekranlarından yayınlanacaktır.

DURGUN SU FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

Durgun Su, işlemediği bir cinayetten dolayı tutuklanan kızını kurtarmaya çalışan bir babanın hikayesini konu ediyor. Kızının hapse girmesi ile büyük bir yıkıma uğrayan Bill, kızının yanında olabilmek için Oklahoma’dan Marsilya’ya gider. İşlemediğini iddia ettiği bir cinayet vakasından dolayı hapiste bulunan kızını içine düştüğü durumdan kurtarmak isteyen Bill, kendisini zorlu bir mücadelenin içine atar. Ancak onun işi hiç de kolay değildir. Bill, kültürel farklılıklar, anlayamadığı bir dilin önüne çıkardığı engeller ve karmaşık bir hukuk sistemi ile karşı karşıya kalsa da, kızını kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Kızını temize çıkarmaya çalışırken Marsilya’da tanıştığı bir kadın ve kızından da yardım alan Bill, bu süreçte kendini keşfetme yolculuğuna çıkar.

Filmde ; Matt Damon, Camille Cottin, Abigail Breslin gibi oyuncular yer almaktadır.

Film 21 Ağustos Pazartesi günü saat 22:35 ' te ATV ekranlarından yayınlanacaktır.

MİLYONER BABA FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

Etkili bir bankacı olan Matvey Levin, servetini gayrimeşru çocuklarıyla paylaşmamak için elinden geleni yapar. Ancak her şeyini kaybettiğinde, ona sadece onların yardım edebileceği ortaya çıkar. Matvey servetini geri kazanmak için Monte Carlo'daki kendi bankasını soymak zorunda kalacaktır. Bunun için önce çok daha zorlu bir operasyon gerçekleştirmesi gerekmektedir: Yabancılaştığı çocuklarının güvenini yeniden kazanmalı.

Filmde Vladimir Maşkov, Marina Petrenko, Yann Lerat, Mariya Mironova, Aleksandra Bortiç, Pavel Chinaryov, Feodor Bavtrikov, Gela Meskhi, Mihail Prohorov, Svetlana Novitskaya, Lassana Lestin, Aleksandr Oblasov, Valentin Samokhin, Marco Dinelli, Matvey Lykov, Andrey Trushin, Daniil Spivakovskiy, Dmitry Lugovkin, Grigorij Kalinin, Dmitri Astrahan, Kristina Yudicheva, Pavel Tabakov, Boris Estrin, Nikolay Serdtsev gibi oyuncular yer almaktadır.

Film gece saat 01:10'da ATV ekranlarından yayınlanacaktır.

DÜĞÜM SALONU FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

Seneler önce tanışıp aşık olmuş bir gelinle bir damat bir nikah salonu önünde öpüşür. Rastlantı eseri ikisi de aynı gün, aynı binada farklı salonlarda başkalarıyla evlenmek üzeredir. Olaylar elbette beklendiği gibi gitmez. İki düğün birbirine girer, sırlar ortaya çıkar, ortalık kısa sürede karışır.

Filmde ; Şahin Irmak, İrem Sak, Emre Karayel gibi oyuncular yer almaktadır.

Film 21 Ağustos Pazartesi günü saat 20:00'da Star TV ekranlarından yayınlanacaktır. Tekrarı ise 22:00'da yayınlanacaktır.

AVA FİLMİNİN KONUSU VE OYUNCULARI

Güzelliğinin ardında büyük bir sır saklayan Eve, göründüğünden çok daha tehlikeli biridir. Genç kadının ona bakanlardan sakladığı başka biri yüzü vardır. Eve aslında bir suikatçıdır. Para karşılığında suikastler düzenleyen genç kadın, yüksek profilli, iyi para getiren işler için bütün dünyayı dolaşarak cinayetler işlemektedir. Yaşam tarzı şu an için ona iyi getiriler sağlamıştır ancak aldığı son işle birlikte her şey değişecektir. Eve'in son görevi hiç ummadığı şekilde ters gider. İşin geldiği son noktada Eve, kendini kaçmak zorunda bulur. Artık Eve bütün yeteneklerini hayatta kalabilmek için kullanmak zorunda kalacaktır...

Jessica Chastain’in Eve karakterine hayat verdiği filmin yönetmen koltuğunda Duyguların Rengi ve Trendeki Kız filmlerinden hatırladığımız Tate Taylor oturuyor. Senaryosunda Matthew Newton’ın imzasının bulunduğu filmin kadrosunda Colin Farrell, John Malkovich, Falk Hentschel, Diana Silvers, Geena Davis gibi isimler yer alıyor.

Film gece saat 00:15'te Star TV ekranlarından yayınlanacaktır. Tekrarı ise 02:30'da yayınlanacaktır.