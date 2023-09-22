21 Eylül 2023 Çarşamba Masterchef eleme adayı belli oldu mu? Dokunulmazlığı kim kazandı?
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması Masterchef All Star'da dün yine eğlenceli ve lezzetli anlar yaşandı. Mavi ve kırmızı takımlar haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için önlükleri giydi ve tezgah başına geçti. Peki 21 Eylül 2023 Çarşamba günü eleme adayı kim oldu?
Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için yarışmacılar kıyasıya mücadele etti. Şefleri istediği yemekleri en başarılı yapan takım, kırmızı takım oldu. Mavi takım ise bireysel dokunulmazlık için tekrardan önlükleri giydi.
DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Bireysel dokunulmazlık için tezgah başına geçen yarışmacılardan en başarılı tabağı yapan Kıvanç oldu ve oyunda potaya giymekten kurtuldu.
ELEME ADAYI KİM OLDU?
Kıvanç'ın dokunulmazlığı kazanmasıyla eleme adayı adayı olarak Sergen'i seçti. Takımın yaptığı oylamada ise Azize'nin adı çıktı.
Böylelikle eleme potasında; Kerem, Dilara, Barbaros ve Sefa'nın yanına Sergen ve Azize'de eklendi.