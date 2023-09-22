21 Eylül 2023 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Hangi dizi reyting birincisi oldu?

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar merak konusu. 21 Eylül 2023 Perşembe günü ekranlarda yer alan dizi ve programlardan hangisi reyting birincisi oldu merak ediliyor. İşte 21 Eylül 2023 Perşembe reyting sonuçları...

21 Eylül 2023 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Hangi dizi reyting birincisi oldu?
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21 Eylül 2023 Perşembe günü ekranlarda Hudutsuz Sevda, Aldatmak, Dilek Taşı, MasterChef gibi yapımlar yer aldı. Yer alan yapımların hangisi reytinglerde başa oturduğu ise merak ediliyor. İşte 21 Eylül 2023 Perşembe günü reyting sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

21 Eylül 2023 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Hangi dizi reyting birincisi oldu? - Resim : 1

 21 EYLÜL PERŞEMBE REYTİNG BİRİNCİSİ AÇIKLANDI MI?

21 Eylül 2023 Perşembe günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

21 Eylül 2023 Perşembe reyting sonuçları belli oldu mu? Hangi dizi reyting birincisi oldu? - Resim : 2

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada Kanal D'de izleyiciyle buluşan "Dilek Taşı", 2. sırada TV8'de yayınlanan "Masterchef Türkiye All Star", 3.sırada Atv'de ekrana gelen "Aldatmak" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada "Dilek Taşı", 3.sırada "Aldatmak" yer aldı.

ABC'de 1.sırada Kanal D'de izleyiciyle buluşan "Dilek Taşı", 2. sırada TV8'de yayınlanan "Masterchef Türkiye All Star", 3.sırada Atv'de gündüz kuşağında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

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