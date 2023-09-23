22 Eylül 2023 Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? Hangi dizi reyting birincisi oldu?

22 Eylül 2023 Cuma günü ekranlarda Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Ateş Kuşları, MasterChef All Star gibi yapımlar yer aldı. Yer alan yapımların hangisi reytinglerde başa oturduğu ise merak ediliyor. İşte 22 Eylül 2023 Cuma günü reyting sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

22 EYLÜL CUMA REYTİNG BİRİNCİSİ AÇIKLANDI MI?

22 Eylül 2023 Cuma günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1. sırada Star TV'de izleyici ile buluşan "Yalı Çapkını", 2. sırada "Yalı Çapkını" özet bölümü, 3. sırada ise Show TV'de ekranlara gelen "Kızılcık Şerbeti" yer aldı.

AB'de 1. sırada "Yalı Çapkını", 2. sırada "Kızılcık Şerbeti", 3. sırada ise "Kızılcık Şerbeti" özet bölümü yer aldı.