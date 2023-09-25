24 Eylül 2023 Pazar reyting sonuçları belli oldu mu? Hangi dizi reyting birincisi oldu?
Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar merak konusu. 24 Eylül 2023 Pazar günü ekranlarda yer alan dizi ve programlardan hangisi reyting birincisi oldu merak ediliyor. İşte 24 Eylül 2023 Pazar reyting sonuçları...
24 Eylül 2023 Pazar günü ekranlarla Dün akşam MasterChef Türkiye, Yeni Hayat, Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümleriyle yayınlandı. er alan yapımların hangisi reytinglerde başa oturduğu ise merak ediliyor. İşte 24 Eylül 2023 Pazar günü reyting sonuçları ile ilgili ayrıntılar...
24 EYLÜL 2023 PAZAR REYTİNG BİRİNCİSİ AÇIKLANDI MI?
Total'de Bir Zamanlar Çukurova birinci olurken, AB'de Mucize Doktor Reyting listesinin zirvesinde yer aldı.
Totalde ikinci sırada Mucize Doktor, üçüncü sırada Masterchef Türkiye yer aldı.
AB'de ikinci sırada Masterchef Türkiye, Bir Zamanlar Çukurova üçüncü sırada yer aldı.
GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI
17 Eylül 2020 Perşembe günü ekranlara gelen programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de birinci sırada Bir Zamanlar Çukurova, ikinci sırada Mucize Doktor, üçüncü sırada Bir Zamanlar Çukurova özet yer aldı.
AB Grubunda Mucize Doktor zirvede yer aldı. Masterchef Türkiye ikinci olurken, Bir Zamanlar Çukurova üçüncülüğü aldı.
TOTAL İLK 5 SIRALAMA
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA
MUCİZE DOKTOR
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ÖZET
MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
MASTERCHEF TÜRKİYE