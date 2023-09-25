24 Eylül Masterchef All Star'da kim elendi? Yarışmaya veda eden isim kim oldu?

TV8 ekranlarının en lezzetli yemek yarışması olan Masterchef All Star'da dün akşam yarışmacılar, elenmeme için önlükleri giyerek tezgahın başına geçti. Kerem ve Sefa, iki etapta da başarısız tabaklar yaparak sona kaldı. Peki hangi isim Masterchef All Star'a veda etti...

MASTERCHEF ALL STAR'A KİM VEDA ETTİ?

Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüriliği öncülüğünde yayınlanan Masterchef All Star'da bu hafta elenen isim belli oldu.

Eleme potasına Sefa, Kerem, Azize ve Tanya kaldı. Yarışmacılar elenmemek için Danilo Şef'in hazırladığı şef tabağına en yakın tabağı yapmak içiz tezgahın başına geçti.

La Melanzane e la Ricotta adlı tabağı, yarışmacıları oldukça zorladı.

Potadan ayrılan ilk isim Tanya ve ardından da Azize oldu. Sona Sefa ve Kerem kaldı.

İkisi arasında Masterchef All Star'a veda eden isim ise Sefa oldu.