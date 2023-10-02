24 Yıllık Evliliğin Sırrı David Beckham'dan Geldi
Geçmişin başarılı futbolcusu David Beckham, Eski Spice Girls üyesi Victoria Beckham'la 24 yıllık evliliğinin sırrını açıkladı. "Her zaman farklı yönlere giden dört çocuğumuz var ama birbirinize zaman ayırmaya öncelik vermeniz gerekiyor. Hep bunu yaptık ve işe yarıyor gibi görünüyor" dedi.
Eski Spice Girls üyesi, şimdinin ünlü modacısı Victoria Beckham ile 1999'da evlenen eski futbolcu David Beckham, "mutlu bir evlilik nasıl olur?" sorusuna 24 yıllık sırrıyla cevap verdi.
24 yıllık mutlu bir evlilik süren Beckham çiftinin Brooklyn, Romeo, Cruz ve Harper olmak üzere dört çocuğu bulunuyor.
Inter Miami takımının sahibi olan David Beckham, The Telegraph gazetesine verdiği röportajda Victoria Beckham ile olan evliliğine dair konuştu.
24 YILLIK EVİLİLİĞİN SIRRI NE?
Evliliğin, birbirine taviz vermek olduğunu söyleyen eski İngiliz futbol yıldızı, "Bunu beraber yürütüyorsunuz. Bu her zaman biraz karşılıklı fedakarlık gerektirir. Ve evlilik zor bir iş. Meşgul kişileriz. Victoria'ya hep daha meşgul olduğumu söylüyorum ama o da kendisinin daha meşgul olduğunu söylüyor" dedi.