24 Yıllık Evliliğin Sırrı David Beckham'dan Geldi

24 YILLIK EVİLİLİĞİN SIRRI NE?

Evliliğin, birbirine taviz vermek olduğunu söyleyen eski İngiliz futbol yıldızı, "Bunu beraber yürütüyorsunuz. Bu her zaman biraz karşılıklı fedakarlık gerektirir. Ve evlilik zor bir iş. Meşgul kişileriz. Victoria'ya hep daha meşgul olduğumu söylüyorum ama o da kendisinin daha meşgul olduğunu söylüyor" dedi.