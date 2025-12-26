25 Aralık 2025 Reyting Sonuçları Açıklandı: Halef Zirvede, Veliaht Takipte!

25 Aralık reytingleri açıklandı! Halef zirvedeki yerini korurken Veliaht yükselişe geçti. Kandil gecesi dengeleri nasıl değiştirdi? İşte ilk 10 listesi:

25 Aralık 2025 Reyting Sonuçları Açıklandı: Halef Zirvede, Veliaht Takipte!
25 Aralık 2025 Perşembe gününün reyting sonuçlarına göre, Now TV dizisi "Halef: Köklerin Çağrısı" 6,65 reyting alarak liderliğini sürdürdü. Kandil etkisinin hissedildiği günde belirgin bir düşüş yaşayan zirve ortağını, 5,72 reytingle yükseliş trendindeki "Veliaht" dizisi takip etti. Gündüz kuşağında Esra Erol’da 5,12 ve Müge Anlı ile Tatlı Sert 4,73 reytingle ilk sıralardaki yerini korurken; MasterChef Türkiye 3,30 reytingle 8. sırada yer aldı.

SIRALAMA 

25 Aralık 2025 – 20+ABC1 Kategorisi İlk 10 Program:

Halef: Köklerin Çağrısı (6,65)
Veliaht (5,72)
Esra Erol’da (5,12)
Müge Anlı ile Tatlı Sert (4,73)
Halef: Köklerin Çağrısı Özet (3,93)
Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber (3,93)
Show Ana Haber (3,41)
MasterChef Türkiye (3,30)
ATV Ana Haber (3,10)
TRT 1’de Regaib Gecesi (2,90)

reyting
