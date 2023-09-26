25 Eylül 2023 Pazartesi reyting sonuçları belli oldu mu? Hangi dizi reyting birincisi oldu?

25 Eylül 2023 Pazartesi günü ekranlarda Yargı, Masterchef, Gül Masalı gibi yapımlar yer aldı. Yer alan yapımların hangisi reytinglerde başa oturduğu ise merak ediliyor. İşte 25 Eylül 2023 Pazartesi günü reyting sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

25 EYLÜL PAZARTESİ REYTİNG BİRİNCİSİ AÇIKLANDI MI?

25 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. İşte detaylar...

Total'de birinci sırada Faroe Adaları Türkiye UEFA Uluslar Ligi, ikinci sırada Yargı yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Faroe Adaları Türkiye UEFA Uluslar Ligi, üçüncü sırada Masterchef Türkiye yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Faroe Adaları Türkiye UEFA Uluslar Ligi, ikinci sırada Yargı, üçüncü sırada MasterChef Türkiye yer aldı.

TOTAL İLK 5 PROGRAM

1 FAROE ADALARI-TURKIYE UEFA ULUSLAR LIGI KARSILASMASI TRT 1

2 YARGI KANAL D

3 TOZLUYAKA FOX

4 MASTERCHEF TURKIYE TV8

5 HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S) SHOW TV