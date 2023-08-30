29 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı ? Türkiye en çok onu izledi!

Televizyon dünyasının heyecan dolu günlerinden biri olan 29 Ağustos'ta, izleyiciler birbirinden iddialı yerli ve yabancı sinemaların ve programların reyting performansını merakla takip ediyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlardan Dönence , Kim Milyoner Olmak İster ? ve MasterChef Türkiye All Star'ın yer aldığı gecede, yapımlar birincilik mücadelesi veriyor. Reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım gecenin birincisi oldu?

REYTİNG SONUÇLARI HEYECANI: 28 AĞUSTOS PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI MERAKLA BEKLENİYOR!

29 Ağustos Salı günü televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin ve programların reyting sonuçları, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Özellikle, Dönence, Kim Milyoner Olmak İster ? ve MasterChef Türkiye All Star gibi yapımların reyting sonuçları merak edilenler arasında.

29 AĞUSTOS SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI ?

29 Ağustos Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz siz değerli okurlarımıza ileteceğiz. Takipte kalın!

GEÇEN HAFTANIN 22 AĞUSTOS SALI REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada Kanal D'de yayınlanan “Dönence”, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı. AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Fox Ana Haber”, 3.sırada “Kanal D Ana Haber” yer aldı.