3 Mart 2025 Pazartesi TV8 Survivor 2025 izle: Survivor canlı izle

Şimdi ise, Survivor 2025 ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı’nın yapımcılığında yayınlanan Survivor, bu yıl All Star - Gönüllüler formatıyla ekranlarda olacak. 3 Mart 2025 Pazartesi günü büyük bir heyecanla başlayacak olan Survivor için nefesler tutuldu. Survivor 2025’in TV8’de saat 20:00’de yayınlanacağını unutmayın!

Survivor 2025 kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Tüm Yıldızlar 2025:

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

Gönüllüler 2025:

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgöz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı

Survivor 2025 hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanıyor?

Survivor 2025, Acun Ilıcalı'nın sunumuyla her akşam saat 20:00'de TV8 ekranlarında yayınlanacak. Programı aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz.

CANLI İZLE:

https://www.tv8.com.tr/canli-yayin