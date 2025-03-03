3 Mart 2025 Pazartesi TV8 Survivor 2025 izle: Survivor canlı izle
TV8, Survivor All Star, Survivor Panorama, Survivor Ekstra, ve Masterchef Türkiye gibi programlarla seyircilerine eğlenceli anlar yaşatmaya devam ediyor.
Şimdi ise, Survivor 2025 ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Acun Ilıcalı’nın yapımcılığında yayınlanan Survivor, bu yıl All Star - Gönüllüler formatıyla ekranlarda olacak. 3 Mart 2025 Pazartesi günü büyük bir heyecanla başlayacak olan Survivor için nefesler tutuldu. Survivor 2025’in TV8’de saat 20:00’de yayınlanacağını unutmayın!
Survivor 2025 kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
Tüm Yıldızlar 2025:
Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Batuhan Karacakaya
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda
Gönüllüler 2025:
Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgöz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı
Survivor 2025 hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanıyor?
Survivor 2025, Acun Ilıcalı'nın sunumuyla her akşam saat 20:00'de TV8 ekranlarında yayınlanacak. Programı aşağıdaki linkten canlı izleyebilirsiniz.