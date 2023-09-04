4 Eylül 2023 Pazartesi TV yayın akışı: TRT 1, Atv, Kanal D, FOX TV bugün TV yayınlarında ne var?

Diziler yeni sezona giriş yaptı. 4 Eylül 2023 Pazartesi günü en çok reyting alan ve en merak edilen diziler hangi televizyon kanalında başlıyor. Bu akşam hangi diziler, yerli ve yabancı filmler ve programlar var? İşte sizin için derledik.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Bir Zamanlar Çukurova

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Sümela'nın Şifresi

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kalp Yarası

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Güneşin Kızları

13:00 Magazin D Yaz

14:00 Küçük Ağa

16:00 Ece Üner ile Susma

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Aşkın Tarifi

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Medcezir

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Erkenci Kuş

16.00 Star Market

18.40 Star Haber

20:00 Eyvah Eyvah 3

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11.00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Küçük Yalanlar

22:15 Sesinde Aşk Var

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

06:55 Kalk Gidelim

10:45 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

12:25 Gönül Dağı (Altyazılı)

15:35 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Seksenler (Altyazılı)

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Oynat Bakalım

09:30 Masterchef Türkiye

13:30 Paylaş Benimle

15:00 Paylaş Benimle

17.15 Masterchef Türkiye

20:00 Masterchef Türkiye

Show TV YAYIN AKIŞI

08:30 Bu Sabah

11:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show