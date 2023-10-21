45 Yıllık Evlilik Bitiyor! Meryl Streep ile Don Gummer Boşanıyor

"Demir Leydi", "Julie and Julia" ve "Mamma Mia" gibi filmlerle tanınan Oscar ödüllü oyuncu Meryl Streep 45 yıllık eşi Dom Gummer ayrılma kararı aldı.

45 yıllık evliliklerine son verme kararı alan çiftin 6 aydır ayrı yaşadıklarını ortaya çıktı. Çiftin menajerinin açıklamasına göre; Streep ile Gummer, birbirlerine her zaman değer vermeyi sürdürecek olsa da bundan böyle artık evli bir çift gibi yaşamamayı seçti. İkilinin kendi hayatlarını yaşamak istedikleri belirtildi.

DÖRT ÇOCUKLARI VAR

Meryl Streep ile Don Gummer'ın, Henry Wolfe, Mamie Gummer, Grace Gummer ve Louise Jacobson adında dört çocuğu bulunuyor.

MUTLU EVLİLİĞİN SIRLARINI ANLATMIŞTI

Evliliklerini bitirme kararı alan Streep, 2002'de uzun ve mutlu evliliğin sırrını, "Îyi niyet ve arada bir susmak..." sözleriyle anlatmıştı.

Meryl Streep, bir aileyi bir arada tutmanın tek bir yol haritası olmadığını ve her şeyin karşılıklı uzlaşmanın önemli olduğunu sözlerine eklemişti.



