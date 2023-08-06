5 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Türkiye en çok onu izledi

Televizyon dünyasının heyecan dolu günlerinden biri olan 5 Ağustos'ta, izleyiciler birbirinden iddialı yerli ve yabancı sinemaların ve programların reyting performansını merakla takip ediyor. Dün akşam ekrana gelen yapımlardan ''Güldür Güldür Show ", "MasterChef Türkiye All Star" gibi programların ve yerli sinema da ''Bayi Toplantısı'' , yabancı sinemalardan ise '' Çılgın Joe '' , ''Bebek Firarda'' ve '' Şirinler : Kayıp Köy '' gibi yapımlar, birincilik mücadelesi veriyor. Peki, 5 Ağustos reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım gecenin birincisi oldu? İzleyiciler, sonuçları yakından takip ediyor.

REYTİNG SONUÇLARI HEYECANI: 5 AĞUSTOS CUMARTESİ GECESİ MERAKLA BEKLENİYOR!

5 Ağustos Cumartesi gecesi televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin reyting sonuçları, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Özellikle ''Güldür Güldür Show " ve "MasterChef Türkiye All Star" gibi yapımların sonuçları merakla bekleniyor.

Yerli ve yabancı sinemalarda ise '' Bayi Toplantısı '' ve Çılgın Joe '' gibi yapımlardan hangisi daha çok izlendi merak edilenler arasında.

Reyting sonuçları her gün yayınlanıyor ve sonuçlar açıklandığında detayları buradan öğrenebilirsiniz. Seyirciler, favori dizilerinin hangi sıralamada yer aldığını ve birincinin kim olduğunu öğrenmek için heyecanla beklemeye devam ediyor.

5 AĞUSTOS CUMARTESİ GÜNÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI ? NE ZAMAN AÇIKLANIR ?

Dün gecenin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların ilerleyen birkaç saat içerisinde açıklanması bekleniyor. Açıklanır açıklanmaz buradan paylaşım yapılacaktır. Takipte kalın!

Dilerseniz 4 Ağustos Cuma gününün reyting sonuçlarını aşağıdaki haberimizden öğrenebilirsiniz.