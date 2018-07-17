Ankara'da TRT kulisleri... Yaklaşık 5 bin 500 kişi TRT'den gönderilecek. Kapatılan Başbakanlık'ın 600 çalışanı TRT'de istihdam edilecek. Diğer devlet kurumlarından da yaklaşık bin 400 kişi kuruma atanacak. TRT'nin önemli il müdürlükleri de kapatılcak

15 Temmuz'da yayınlanan 7 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, devlet kurumlarının yapısı ve işleyişinde köklü değişiklikler getirdi.



4 sayılı kararnamenin 546. maddesi TRT ile ilgili. TRT Kurumu’nun sermaye yapısının ele alındığı maddeye göre cumhurbaşkanı kararı ile TRT’nin sermayesi arttırılabilecek. Bütçenin olası açık vermesi durumunda zarar genel bütçeden kapatılacak. TRT’nin bağlı olduğu kurum belirtilmese de sermaye artışına Cumhurbaşkanı’nın karar verebilecek olması ve Cumhurbaşkanlığı bildiri ve konuşmaları ile Cumhurbaşkanlığı faaliyetlerini tanıtmakla sorumlu tutulması kurum yönetimini Cumhurbaşkanlığı ile doğrudan başlantılı bir şekle sokuldu.



Öte yandan TRT'nin yapısı ve işleyişiyle ilgili de değişiklikler var. Aydınlık'ın Ankara kulislerinden ulaştığı bilgilere göre, TRT'den ilk etapta yaklaşık 2 bin 500 kişi emekli edilecek. Yaklaşık 3 bin çalışan da devlet kadro havuzuna gönderilecek. Yeni sistemle kaldırılan Başbakanlık çalışanı 600 kişinin TRT'de istihdam edilmesi planlanıyor. Diğer devlet kurumlarından da yaklaşık bin 400 kişi TRT'ye alınacak.



Öte yandan TRT'nin Erzurum, Antalya, Trabzon, Mersin ve Çukurova müdürlüklerinin kapatılacağı belirtilirken, İzmir müdürlüğünün durumu netlik kazanmadı.





Aydinlik.com.tr