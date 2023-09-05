5 Eylül 2023 Salı TV yayın akışı: TRT 1, Atv, Kanal D, FOX TV bugün TV yayınlarında ne var?

Diziler yeni sezona giriş yaptı. 5 Eylül 2023 Salı günü en çok reyting alan ve en merak edilen diziler hangi televizyon kanalında başlıyor? Bu akşam hangi diziler, yerli ve yabancı filmler ve programlar var? İşte sizin için derledik...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Tokatçı (Yerli Sinema)

21:45 Tarzan Rıfkı (Yerli Sinema)

23:45 Tokatçı (Yerli Sinema)

01:30 Tarzan Rıfkı (Yerli Sinema)

03:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

07:10 Kalp Yarası

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Dayı: Bir Adamın Hikayesi

22:30 Safir

01:30 Ben Bu Cihana Sığmazam

04:30 Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Dönence

00:15 Ya Çok Seversen

02:30 Çemberimde Gül Oya

04:45 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Mucize Doktor

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Bu Tabak Kimin?

19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber

20:00 Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu (Yerli Sinema)

01:45 Bu Tabak Kimin?

03:45 En Hamarat Benim

05:45 Ruhun Duymaz

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Yalı Çapkını

19:00 Star Haber

20:00 Hayalimdeki Düğün (Yabancı Sinema)

22:00 Hayalimdeki Düğün (Yabancı Sinema)

00:00 Soygun (Yabancı Sinema)

01:30 Soygun (Yabancı Sinema)

03:00 Erkenci Kuş

05:00 Hayat Bazen Tatlıdır

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

03:30 Doğduğun Ev Kaderindir

05:00 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:10 İstiklal Marşı ve Günün Programı Akışı

06:20 Adını Sen Koy

08:50 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

16:10 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Sen Türkülerini Söyle

23:40 Hayatımın Neşesi

02:10 Diriliş Ertuğrul

04:10 Seksenler

06:00 Kapanış