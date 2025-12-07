6 Aralık 2025 reyting sonuçları açıklandı! Güller ve Günahlar, Gönül Dağı, Ben Leman sıralaması merak ediliyor

6 Aralık Cumartesi akşamı ekranlarda yoğun bir reyting yarışı yaşandı. Aylardır cumartesi günlerinin değişmeyen lideri olan Gönül Dağı, son haftalarda güçlü bir rakiple karşı karşıya kalmıştı. Yeni sezonun iddialı dizilerinden Güller ve Günahlar, ilk bölümünden itibaren zirveyi ele geçirmişti. 6 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanan yeni bölümüyle de reytingleri salladı.

Açıklanan reyting verilerine göre Güller ve Günahlar,

Total: 8.49

AB: 5.25

ABC1: 7.54

oranlarıyla tüm kategorilerde birinciliğini sürdürdü.

Gönül Dağı ise bu hafta da zirveyi geri alamadı.

Total: 5.99

AB: 3.32

ABC1: 4.44

oranlarıyla günü ikinci sırada tamamladı.

Listenin üçüncü sırasında ise Ben Leman yer aldı.

Total: 2.89

AB: 3.95

ABC1: 3.18

reyting oranlarına ulaştı.

6 Aralık Cumartesi reyting sıralamasında böylece Güller ve Günahlar birinci, Gönül Dağı ikinci, Ben Leman üçüncü oldu.