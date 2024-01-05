6 Aydır Kayıp Olan Yusuf Kavuk Öldürüldü mü? Müge Anlı'da Yasak Aşk Cinayeti mi Yaşandı?

Müge Anlı ile Tatlı Sert'te uzun süredir aranan Yusuf Kavuk'ın şüpheli kaybında son gelişmeler yaşandı. Genç aşçı öldürüldü mü? Sevgilisi olduğu iddia edilen Derya Altun neden gözaltına alındı? Yusuf Kavuk olayında neler yaşandı?