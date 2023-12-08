6 Şubat Kahramanmaraş Depremi Sonrası AHBAP Soruşturma! İçişleri Bakanlığından Haluk Levent Açıklaması
6 Şubat Kahramanmaraş depreminde 11 şehir etkilenmişti. Bu süreçte ise Haluk Levent ve kurucusu olduğu AHBAP harekete geçmişti. Milyonluk bağış toplayan dernek hakkında daha sonra iddialar ortaya atıldı. İçişleri Bakanlığı bu noktada harekete geçmişti. İşte o soruşturmanın sonuçları
Haluk Levent ülkemizin felaketten geçtiği 6 Şubat depremlerinde ciddi oranda bağış topladı. Kooperatif ev sözü veren Haluk Levent bu süreçte çocuklara burs verme okul yaptırma gibi ihtiyaçlar için de bağış topladı.
Ancak daha sonra kurucusu olduğu AHBAP derneğinin herhangi bir çalışma yapmadığına dair iddialar ortaya atıldı.
Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı AHBAP derneği hakkında soruşturma başlattı. Sivil Toplum kuruluşu olan dernek hakkında yapılan 4 aylık soruşturma sonrası Haluk Levent sonucu paylaştı.
Alnımızın akıyla çıktık dediği soruşturmanın tamamlandığını duyurdu. İşte o açıklaması;
"6 Şubat felaketinde hayırseverler tarafından deprem çalışmaları için Ahbap’a bağışlar gelmişti. Altı ay önce İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü denetçileri tarafından Ahbap Derneğimizin denetim sürecine başlandı.