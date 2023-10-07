7 Eylül 2023 Cumartesi TV yayın akışı: TRT 1, Atv, Kanal D, FOX TV bugün TV yayınlarında ne var?
Diziler yeni bölümleriyle ekranlarda yerini aldı. İzleyicilerin ise akıllarında 'bugün televizyonda ne var?' soruları dönüyor. Bu akşam TV yayın akışında ve televizyonda ne var? 7 Eylül 2023 Cumartesi günü sevilen diziler, yerli ve yabancı filmler...
Diziler yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, programlar tüm heyecanıyla devam ediyor. 7 Eylül 2023 Cumartesi günü en çok reyting alan ve en merak edilen diziler hangi televizyon kanalında başlıyor? Bu akşam hangi diziler, yerli ve yabancı filmler ve programlar var? İşte sizin için derledik...
ATV
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Ateş Kuşları
13:00 Ben Bu Cihana Sığmazam
16:00 Aldatmak
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kardeşlerim
00:20 Safir
03:20 Kuruluş Osman
KANAL D
07:00 Yabancı Damat
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Yargı
16:15 Dilek Taşı
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Cengizhan Destanı (Yabancı Sinema)
22:30 Demir Yumruk (Yabancı Sinema)
02:45 Poyraz Karayel
04:00 Müzik Arası
05:00 Güneşi Beklerken
FOX TV
07:30 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Bambaşka Biri
13:45 Hudutsuz Sevda
16:00 Kader Bağları
19:00 Gülbin Tosun İle Fox Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Kader Bağları
01:45 Kirli Sepeti
04:00 Hudutsuz Sevda
06:15 Kefaret
STAR TV
06:00 Aramızda Kalsın
08:00 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi
09:00 Benim Tatlı Yalanım
11:00 Vikingler: Büyük Macera (Yabancı Sinema)
12:45 En Güzel Bölüm
13:00 Yerli Dizi Tekrar
15:45 Ömer
18:15 Star Haber
19:00 Çok Güzel Hareketler 2
20:00 Belalı Tanık (Yabancı Sinema)
00:30 Belalı Tanık (Yabancı Sinema)
02:30 Vaha İle Evdeki Mutluluk
04:00 Benim Tatlı Yalanım
TV8
08:45 Süper Bir Takım
09:00 Kırmızı Oda
10:30 MasterChef Türkiye All Star
12:30 Gazete Magazin
16:15 Sara'ya İki Katır (Yabancı Sinema)
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 %100 Futbol
01:30 Gazete Magazin
03:00 Sinema
04:30 Tuzak
TRT 1
05:28 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
07:05 Beni Böyle Sev
09:40 Hayallerinin Peşinde
10:40 Şendul Şaban (Yerli Sinema)
12:30 Hayatımın Neşesi
15:45 Kendi Düşen Ağlamaz
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
00:10 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı
02:00 Dönül Dağı
04:30 Hayatımın Neşesi
06:10 Kapanış