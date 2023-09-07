7 Eylül 2023 Perşembe TV yayın akışı: TRT 1, Atv, Kanal D, FOX TV bugün TV yayınlarında ne var?

Diziler yeni sezona giriş yaptı. 7 Eylül 2023 Perşembe günü en çok reyting alan ve en merak edilen diziler hangi televizyon kanalında başlıyor? Bu akşam hangi diziler, yerli ve yabancı filmler ve programlar var? İşte sizin için derledik...

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Yeşil Vadi’nin Kızı

12:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

00:15 Zor Bir Saat (Yabancı Sinema)

01:45 Zor Bir Saat (Yabancı Sinema)

03:15 Aslı Hünel İle Gelin Evi

05:30 Yeni Gelin

ATV YAYIN AKIŞI

06:20 Kalp Yarası

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Ateş Kuşları

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Adanış: Kutsal Kavga (Yerli Sinema)

22:15 John Wick 3 (Yabancı Sinema)

00:30 Ben Bu Cihana Sığmazam

04:00 Mutfak Bahane

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:15 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:20 Kanal D Ana Haber

20:00 Dilek Taşı

22:30 Dilek Taşı

01:00 Dilek Taşı

03:00 Çemberimde Gül Oya

04:45 Kavak Yelleri

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 Mucize Doktor

13:45 En Hamarat Benim

16:30 Bu Tabak Kimin?

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Özür Dilerim (Yerli Dizi)

01:15 Bu Tabak Kimin?

03:30 En Hamarat Benim

05:45 Kefaret

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Yalı Çapkını

19:00 Star Haber

20:00 Ip Man 2 (Yabancı Sinema)

22:30 Ip Man 2(Yabancı Sinema)

00:30 Korkunç Salgın (Yabancı Sinema)

02:00 Korkunç Salgın (Yabancı Sinema)

03:30 Erkenci Kuş

05:30 Hayat Bazen Tatlıdır,

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

11:15 MasterChef Türkiye All Star

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

02:30 Doğduğun Ev Kaderindir

04:00 Tuzak

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:55 İstiklal Marşı ve Günün Programı

06:05 Adını Sen Koy

07:10 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:10 Seksenler

15:55 Diriliş Ertuğrul

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Kendi Düşen Ağlamaz

01:50 Diriliş Ertuğrul

03:50 Seksenler

06:00 Kapanış