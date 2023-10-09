8 Ekim 2023 Pazar Günü Reyting Sonuçları Belli Oldu Mu? Hangi Dizi Reyting Birincisi Oldu?

8 Ekim 2023 Pazar günü ekranlarda Yargı, Kirli Sepeti, Aile, Kim Milyoner Olmak İster ve MasterChef gibi yapımlar yer aldı. Yer alan yapımların hangisi reytinglerde başa oturduğu ise merak ediliyor. AB ve Total bizler için en çok izlenen ilk 100 programı çıkartıyor. İşte 8 Ekim 2023 Pazar günü en çok izlenen dizi ve program birincileri...

8 EKİM 2023 PAZAR REYTİNG BİRİNCİSİ AÇIKLANDI MI?

8 Ekim 2023 Pazar günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

Total'de 1.sırada "Yargı", 2. sırada "Kirli Sepeti", 3.sırada "Masterchef Türkiye All Star" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Yargı", 2.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 3.sırada "Kirli Sepeti" dizisinin özeti yer aldı.