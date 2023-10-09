8 Ekim 2023 Pazar Masterchef All Star Eleme Adayı Kim Oldu? Masterchef'te Sevinçli ve Hüzünlü Anlar

Masterchef gün geçtikçe heyecanına heyecan katarken yarışmacılar daha hırslı. Masterchef All Star Şampiyon önlüğünü giymek için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, dün akşam elenmemek için önlüklerini giydiler.

Şefler yarışmacılardan kalamar ve isottan yaratıcı tabaklar yapmalarını istedi ve tezgah başına geçildi. En başarılı ve yaratıcı tabağı yapan Hasan oldu. İkinci etapta ise Mehmet Şefin imza tabağını yapan yarışmacılar zorlandı.