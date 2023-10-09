8 Ekim 2023 Pazar Masterchef All Star Eleme Adayı Kim Oldu? Masterchef'te Sevinçli ve Hüzünlü Anlar
Masterchef All Star tüm heyecanı ile TV8 ekranlarında devam ediyor. Eski şampiyonların da gelmesiyle, yarışmacılarda hız ve rekabet daha da arttı. Her Pazar bir yarışması Masterchef hayallerini geride bırakıyor. Peki 8 Ekim 2023 Pazar günü Masterchef All Star'a kim veda etti?
Masterchef gün geçtikçe heyecanına heyecan katarken yarışmacılar daha hırslı. Masterchef All Star Şampiyon önlüğünü giymek için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, dün akşam elenmemek için önlüklerini giydiler.
Şefler yarışmacılardan kalamar ve isottan yaratıcı tabaklar yapmalarını istedi ve tezgah başına geçildi. En başarılı ve yaratıcı tabağı yapan Hasan oldu. İkinci etapta ise Mehmet Şefin imza tabağını yapan yarışmacılar zorlandı.
MASTERCHEF ALL STAR'A KİM VEDA ETTİ?
Masterchef All Star yolunda bu haftanın elenen ismi Eda oldu.
MASTERCHEF’TE SON ANDA POTADAN ÇIKAN ÜÇ İSİM KİM OLDU?
Mehmet Şef, Danilo Şef ve Somer Şeflerin, 45 dakika içerisinde yapmalarını istediklerinde yaratıcılık tabağından 3 isim son anda potadan sıyrıldı. Yaratıcılık tabağını en başaralı yapan isim Hasan olurken diğer iki kişi ise Cemre ve Kerem oldu.
MASTERCHEF ALL STAR'DA KİM ELENDİ?
İlk etapta 7 yarışmacıdan 3'ü başarılı tabaklar yaparak eleme potasına girmekten sıyrıldı. İkinci etapta yarışmacılardan krema, süt, toz şeker, nişasta, un, tereyağı, mango, yumurta, chili biber ile yapılan Mehmet Şef’in imza tabağı olan “Arı” yapılması istendi.