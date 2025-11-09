8 Kasım 2025 reyting sonuçları açıklandı! Gönül Dağı, Güller ve Günahlar, Ben Leman sıralaması merak ediliyor
8 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan diziler arasında reyting yarışının kazananı Güller ve Günahlar oldu. Gönül Dağı zirveyi kaybederken, Ben Leman büyük bir izleyici kaybı yaşadı. Aynadaki Yabancı ise düşüş trendini sürdürdü.
8 Kasım Cumartesi reyting sonuçları açıklandı. Ekranlarda Güller ve Günahlar, Gönül Dağı, Ben Leman ve Aynadaki Yabancı arasında yaşanan reyting rekabetinde sıralama dikkat çekti.
TOTAL sıralaması:
1️⃣ Güller ve Günahlar – 7,59
2️⃣ Gönül Dağı – 6,38
6️⃣ Ben Leman – 2,87
9️⃣ Aynadaki Yabancı – 2,51
AB sıralaması:
1️⃣ Güller ve Günahlar – 6,14
2️⃣ Gönül Dağı – 4,01
4️⃣ Ben Leman – 3,86
1️⃣2️⃣ Aynadaki Yabancı – 1,78
ABC1 sıralaması:
1️⃣ Güller ve Günahlar – 7,85
2️⃣ Gönül Dağı – 5,79
5️⃣ Ben Leman – 3,17
1️⃣4️⃣ Aynadaki Yabancı – 1,84
Cumartesi akşamının en çok izlenen yapımı Güller ve Günahlar olurken, uzun süredir zirvede yer alan Gönül Dağı ikinci sıraya geriledi. Yeni sezona iddialı başlayan Ben Leman ise reytinglerde büyük düşüş yaşadı. Aynadaki Yabancı düşüş trendini sürdürdü.