9 Ekim 2023 Pazartesi TV Yayın Akışı: TRT 1, Atv, Kanal D, FOX TV Yayınlarında Ne Var?
Diziler yeni bölümleriyle ekranlarda yerini almaya devam ediyor. İzleyicilerin ise akıllarında 'bugün televizyonda ne var?' soruları dönüyor. Bu akşam TV yayın akışında ve televizyonda ne var? İşte 9 Ekim 2023 Pazartesi günü sevilen diziler, yerli ve yabancı filmler...
Diziler yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, programlar tüm heyecanıyla devam ediyor. 9 Ekim 2023 Pazartesi günü en çok reyting alan ve en merak edilen diziler hangi televizyon kanalında başlıyor? Bu akşam hangi diziler, yerli ve yabancı filmler ve programlar var? İşte sizin için derledik...
ATV
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
19.00 ATV Ana Haber
20.00 Safir
KANAL D
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Mahalleden Arkadaşlar
22:15 Mahalleden Arkadaşlar
FOX TV
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Bambaşka Biri
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Bambaşka Biri
23:30 Yabani
STAR TV
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Yüksek Sosyete
16:00 Güzel Köylü
18:15 Star Ana Haber
19:00 Ömer
20:00 Ömer
TV8
07.15 8'de Sağlık
09.00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11.15 MasterChef Türkiye All Star
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye All Star / Yeni Bölüm
TRT 1
06:25 Kalk Gidelim
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
15:55 Diriliş 'Ertuğrul'
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema 'Hıçkırık'
22:35 Yabancı Sinema 'İtalyan Yazı'