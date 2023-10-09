9 Ekim 2023 Pazartesi TV Yayın Akışı: TRT 1, Atv, Kanal D, FOX TV Yayınlarında Ne Var?

Diziler yeni bölümleriyle ekranlara gelirken, programlar tüm heyecanıyla devam ediyor. 9 Ekim 2023 Pazartesi günü en çok reyting alan ve en merak edilen diziler hangi televizyon kanalında başlıyor? Bu akşam hangi diziler, yerli ve yabancı filmler ve programlar var? İşte sizin için derledik...

ATV

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Safir

KANAL D

07:00 Küçük Ağa

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Mahalleden Arkadaşlar

22:15 Mahalleden Arkadaşlar

FOX TV

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Bambaşka Biri

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bambaşka Biri

23:30 Yabani

STAR TV

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Yüksek Sosyete

16:00 Güzel Köylü

18:15 Star Ana Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

TV8

07.15 8'de Sağlık

09.00 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11.15 MasterChef Türkiye All Star

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye All Star / Yeni Bölüm

TRT 1

06:25 Kalk Gidelim

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

15:55 Diriliş 'Ertuğrul'

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema 'Hıçkırık'

22:35 Yabancı Sinema 'İtalyan Yazı'