9 yıldır komada olan Kenan Işık'ın yıllar önceki aile fotoğrafı şaşırttı! Kenan Işık iyileşti mi?

Yaklaşık yıldır komada olan Kenan Işık'ın sağlık durumuna ilişkin detaylar oldukça merak edildi. Hayranları usta sunucunun iyileşip iyileşmediğini araştırdı. Son olarak ailesi tarafından yapılan sağlık durumuna ilişkin açıklama dışında her hangi bir gelişmenin olmadığı kaydedildi. Ancak Kenan Işık'a ait eski bir fotoğraf herkesi duygulandırdı.